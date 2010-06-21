В Приморье освятили новый храм

Posted 21 июня 2010, 06:17
Published 21 июня 2010, 06:17
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
ВЛАДИВОСТОК. 21 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин совершил освящение Успенского храма. Строительство храма было начато в 2005 году. Храм был построен полностью на пожертвования прихожан.
На территории прихода также расположены 3 небольших красивых фонтана, колокольня и иконная лавка. На колокольне находятся 5 колоколов, изготовленных Воронежским литейным заводом из сплава бронзы, меди, серебра, олова с добавлением золота. Все колокола именные, в честь жертвователей на строительство храма. Самый большой колокол весит 100 килограммов, самый маленький - 7.
Новый храм в честь Успения Божией Матери построен по проекту аналогичного храма в честь святителя и чудотворца Николая в городе Владивостоке, сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе епархии.