В Приморье освятили новый храм

На территории прихода также расположены 3 небольших красивых фонтана, колокольня и иконная лавка. На колокольне находятся 5 колоколов, изготовленных Воронежским литейным заводом из сплава бронзы, меди, серебра, олова с добавлением золота. Все колокола именные, в честь жертвователей на строительство храма. Самый большой колокол весит 100 килограммов, самый маленький - 7.