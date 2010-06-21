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Posted 21 июня 2010, 06:17

Published 21 июня 2010, 06:17

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

В Приморье освятили новый храм

21 июня 2010, 06:17
Он открылся в Кировском

ВЛАДИВОСТОК. 21 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин совершил освящение Успенского храма. Строительство храма было начато в 2005 году. Храм был построен полностью на пожертвования прихожан.

На территории прихода также расположены 3 небольших красивых фонтана, колокольня и иконная лавка. На колокольне находятся 5 колоколов, изготовленных Воронежским литейным заводом из сплава бронзы, меди, серебра, олова с добавлением золота. Все колокола именные, в честь жертвователей на строительство храма. Самый большой колокол весит 100 килограммов, самый маленький - 7.

Новый храм в честь Успения Божией Матери построен по проекту аналогичного храма в честь святителя и чудотворца Николая в городе Владивостоке, сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе епархии.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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