Дальневосточная таможня пресекла контрабанду наркотиков в Китай

ВЛАДИВОСТОК. 22 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Уголовное дело возбудили дальневосточные таможенники по факту «Контрабанда» за попытку перемещения через границу наркотического средства с сокрытием от таможенного контроля.

При таможенном оформлении теплохода на отход в один из портов КНР в каюте члена экипажа было обнаружено наркотическое вещество - гашишное масло, массой 0,303 грамма, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВТУ.

Теперь гражданину России грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.