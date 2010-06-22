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Posted 21 июня 2010, 21:28

Published 21 июня 2010, 21:28

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Дальневосточная таможня пресекла контрабанду наркотиков в Китай

21 июня 2010, 21:28
Сюжет
Происшествие
Один из российских моряков пытался вывезти гашишное масло

ВЛАДИВОСТОК. 22 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Уголовное дело возбудили дальневосточные таможенники по факту «Контрабанда» за попытку перемещения через границу наркотического средства с сокрытием от таможенного контроля.
При таможенном оформлении теплохода на отход в один из портов КНР в каюте члена экипажа было обнаружено наркотическое вещество - гашишное масло, массой 0,303 грамма, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВТУ.
Теперь гражданину России грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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