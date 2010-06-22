По факту нападения на китайских бизнесменов в Приморье обвиняемым грозит до 22 лет

ВЛАДИВОСТОК. 22 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Завтра в 17.00 в Тихоокеанском флотском военном суде будет вынесен приговор в отношении обвиняемых в разбойном нападении на китайских предпринимателей во Владивостоке. Вердикт огласит судья Дмитрий Савченко.

А в первой половине дня было предоставлено последнее слово подсудимому Эдуарду Зассеты (его напарник по преступлениям Джаватхан Салманов выступил ранее). Вот что заявил бывший милиционер: - Доводы моей защиты, изложенные в материалах дела, убедительно подтверждают мою невиновность по большинству предъявленных обвинений. Прошу суд приобщить мои слова к материалам дела.

Напомним, по версии следствия обвиняемые входили в состав группы, трое членов которой были убиты во время штурма квартиры по проспекту Красного Знамени в марте 2009 года.

В состав банды входило семь человек - выходцев из Северного Кавказа, среди которых были дезертировавший военнослужащий-контрактник и бывший сотрудник милиции.

23 февраля 2009 года членами банды было совершено нападение на жителя Владивостока, который занимался торговлей сотовыми телефонами. Жертва оказала сопротивление, и тогда мужчину расстреляли на месте. Кроме того, в начале марта 2009 года члены группировки договорились о совершении разбойного нападения на граждан КНР, проживающих в одном из домов по улице Калинина во Владивостоке. Преступники ждали своих жертв в подъезде, и как только открылась дверь квартиры, ворвались в дом и стали угрожать китайцам, требуя деньги и ценности. Потерпевшие оказали сопротивление, и тогда бандиты открыли огонь. В результате один человек был убит, трое ранены, остальным китайцам удалось уцелеть.

Преступление было раскрыто практически по горячим следам. В ходе следствия были изъяты пистолет Макарова с глушителем и пистолет-пулемет так называемый БОРЗ (изготавливается на территории Чеченской республики кустарным способом - РИА «Восток-Медиа»). На вооружении данной группировки, помимо изъятого и ранее демонстрировавшегося оружия, имелись ручные осколочные гранаты, противотанковый гранатомет, револьвер, из которого была убита одна из жертв, несколько автоматов Калашникова, несколько единиц травматического огнестрельного оружия.

В ходе ведения следствия было раскрыто более десятка преступлений, совершенных не только членами банды, проведены обыски по всему Приморскому краю.

Бывший военнослужащий Джаватхан Салманов и бывший милиционер Эдуард Зассеты обвинены по ст. 209 УК РФ («Участие в банде»), ч. 3 ст. 222 («Незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, совершенного организованной группой»), ст. 162 («Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия и насилием, опасным для жизни»), ст. 30, 105 («Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство»). Кроме того, Джаватхану Салманову, скрывшемуся в 2008 году из 692-го центра спецфизподготовки в Хабаровске, предъявлено обвинение в дезертирстве (ч.1 ст.338 УК РФ).

Сторона гособвинения считает, что в ходе судебного следствия вина бывшего военнослужащего Джаватхана Салманова и бывшего милиционера Эдуарда Зассеты в инкриминируемых им преступлениях доказана и запросила для них длительных сроков заключения. Подсудимому Зассеты грозит 22 года, а Салманову - 16 лет колонии строгого режима.

Сторона защиты настаивает на оправдании по большинству пунктов обвинения. По версии защиты Эдуарда Зассеты, он действительно по просьбе друзей приезжал утром 6 марта 2009 года по адресу Калинина, 29, где проживали китайские предприниматели. «Но речь шла только о том, чтобы потребовать выплату долга, никакого умысла на убийство не было», - утверждает адвокат Эдуарда Зассеты Виталий Витенко. По его словам, экспертиза показала, что на перчатках и руках подсудимого Зассеты не обнаружено следов пороховых газов (по версии обвинения, бывший милиционер стрелял из пистолета ТТ). «Мой подзащитный признает вину только в незаконном приобретении и хранении оружия», - заключил адвокат Витенко. Оружие Эдуард Зассеты приобрел во время службы в Чеченской республике в составе сводного отряда ОМОН, признает сторона защиты. Адвокат Джаватхана Салманова Татьяна Табакова также настаивает, что ее подзащитный только выполнял просьбу знакомых об истребовании долга у китайских бизнесменов. «Он не был вооружен, не стрелял и предположить не мог, что события приобретут такой оборот», - утверждает адвокат Табакова. Она просит суд квалифицировать действия ее подзащитного как самоуправство.

14 марта 2009 года во Владивостоке происходила спецоперация по обезвреживанию части участников банды. Вооруженные люди, подозреваемые в бандитском нападении на китайских предпринимателей, скрывались в квартире жилого дома по адресу проспект Красного Знамени, 99. В ходе штурма силами ОМОН шла ожесточенная перестрелка, в квартире начался пожар. В результате операции трое преступников были убиты.