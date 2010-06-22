Санитарное состояние пляжей Владивостока под контролем специализированной комиссии

ВЛАДИВОСТОК. 22 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Комиссия по контролю за содержанием пляжей краевого центра продолжает следить за санитарным состоянием и обеспечением безопасности жителей и гостей Владивостока в местах массового отдыха. Очередной рейд состоялся в пятницу, 18 июня, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что в соответствии с постановлением администрации города Владивостока № 634 от 07.06.2010 «О подготовке мест массового отдыха, расположенных в границах Владивостокского городского округа к летнему сезону, и установлении сроков купального сезона в 2010 году», открытие купального сезона состоялось 15 июня. Во Владивостоке определено 7 мест пригодных для купания в районе станции «Санаторной» и бухты Лазурной и 7 - для отдыха населения.

Особое внимание комиссия обращала на санитарное состояние и налаживание инфраструктуры на занимаемой территории, создание условий для безопасного отдыха на берегу и на воде.

В минувшую пятницу комиссия посетила пляж «Лагуна» на Санаторной, «Три поросёнка» и пляж на Щитовой.

Пляж «Лагуна» соответствует всем требованиям организации мест массового купания и отдыха граждан. Отдохнуть там можно за 30 рублей, а для пенсионеров предусмотрены скидки и плата составляет 10 рублей. "В стоимость абонемента входят такие услуги пляжа, как детский городок, комната матери и ребёнка, шезлонги, душ и туалет, теннисные столы, при наличии своих ракеток, тренажёрный зал, работают спасатели, ведётся ежедневная уборка территории", - отметил директор ООО "Ривьера - Лагуна" Батыр Исмаилов.

Как отметили члены комиссии по контролю за содержанием пляжей, бухта «Три поросёнка» не совсем готова к приёму жителей и гостей города. Арендаторы оборудуют парковку, заключают договора со спасательными службами и налаживают ифраструктуру пляжа, но недостаточно быстрыми темпами.

Купаться на Щитовой запрещено, но это одно из излюбленных мест отдыха горожан, поэтому комиссия пристально следит за его содержанием. К слову, этот участок побережья находится в управлении Тихоокеанского флота. В этом году администрацией Владивостока достигнуты договорённости об организации отдыха граждан с Тихоокеанским флотом: территория передана в аренду пользователю, который осуществляет организацию безопасного отдыха граждан.

По-прежнему одной из главных тем, интересующих горожан, является вопрос о взимании платы за проезд и использование пляжей. Как сообщил заместитель главы администрации Павел Тарасенко, согласно Водному кодексу РФ доступ граждан к местам отдыха должен быть свободным. Исключение составляют зоны, закреплённые за санаториями, домами отдыха и пансионатами. Согласно пп.4 п.14 статьи 65 Водного кодекса, в пределах водоохранных зон (500 метров) запрещается «движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств - скорой помощи, милиции, спасательных служб, уборочной техники), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие». Другими словами, если парковка c твердым покрытием и ограждением на пляже обустроена, соблюдается природоохранное и налоговое законодательство, то арендатору разрешено взимать плату по договору хранения, либо за обеспечение стоянки транспортного средства. Кроме того, арендатор вправе брать плату за оказание иных услуг - например, прокат беседок, солнцезащитных зонтиков, прокат различного инвентаря и др.