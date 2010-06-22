В Благовещенске подвели итоги визита комплексной рабочей группы по созданию космодрома "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК. 22 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Итоги визита комплексной рабочей группы по созданию космодрома «Восточный» подвели в правительстве Амурской области. На совещании были обсуждены результаты общественных слушаний по оценке воздействия космодрома на окружающую среду, которые прошли в Углегорске, и определен план дальнейших действий.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» напоминает, что, в ходе слушаний сотрудники Роскосмоса заверили общественность в безопасности космодрома. Ракеты будут запускаться на топливе нового поколения. «Воздействие на окружающую среду будет минимальным, - еще раз подчеркнул заместитель начальника управления средств выведения Роскосмоса Вадим Митин. - Мы не увидели негативной реакции со стороны общественности Амурской области. Отметили заинтересованность принимать участие в строительстве космодрома».

Проектные и изыскательские работы будут производиться с участием амурских организаций. По словам губернатора Олега Кожемяко, это способствует более качественному выполнению поставленных задач и обеспечит дополнительные рабочие места. Под строительство наземной инфраструктуры космодрома будут отведены земли лесного фонда. Соответствующий запрос о переводе их под промышленное строительство Роскосмос направит в управление лесного хозяйства области уже в ближайшее время.