В Находке объявлен конкурс фильмов о туризме

Конкурс стал в Находке уже традиционным. Он проводится ежегодно с 2008 года и посвящается Всемирному Дню туризма. К участию в фестивале-конкурсе приглашаются путешественники, представители туристических и спортивных клубов, предприниматели и физические лица, муниципальные учреждения, предприятия, студенты находкинских вузов и жители других территорий Южного Приморья. Одним словом, статус авторов неважен. Главное - представить на конкурс фильм на DVD или СD-диске продолжительностью не более 15 минут. Темой его может быть любой вид путешествий и туризма: пеший, водный, горный, авто-мото, экстремальный и так далее. Диск должен содержать только фильм, иметь стикер с названием, именами авторов и организации которую они представляют. Полнометражные фильмы (10-15 минут) должны иметь звуковое сопровождение и титры с названием фильма и именами авторов. Сданные материалы авторам не возвращаются. Заявку и аннотацию к фильму нужно предоставить до 10 сентября в отдел по развитию туризма администрации Находки по адресу: Находкинский проспект,16, каб.11, тел. 69-20-15.