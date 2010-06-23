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Posted 23 июня 2010, 02:44

Published 23 июня 2010, 02:44

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Бывший начальник центр ГИМС на Камчатке краю обвиняется в злоупотреблении полномочиями

23 июня 2010, 02:44
Сюжет
Происшествие
Обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами предъявлено обвинение бывшему начальнику центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) по Камчатскому краю в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).
Следствием установлено, что в октябре 2007 года бывший начальник ГИМС по Камчатскому краю за денежное вознаграждение в размере 4,5 тысячи рублей выдал жителю краевого центра удостоверение на право управления маломерным судном без прохождения курсов судоводителей. Также в мае 2008 года обвиняемый за денежное вознаграждение в 98 тысяч рублей выдал два технических талона на годность к плаванию маломерных судов, при этом предъявив незаконные требования к владельцам судов о проведении статистических испытаний пластиковых корпусов маломерных судов.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного управления СКП РФ по Камчатскому краю.
Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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