ОБЗОР Ъ-111, за 24 июня

В Хамовническом суде на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в качестве свидетеля во вторник был допрошен министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Господин Христенко, так же как и ряд выступивших до него свидетелей, сообщил, что не располагал сведениями о таких масштабных хищениях нефти, какие вменяются подсудимым. Комментируя ценовую политику ЮКОСа, министр отметил, что внутрироссийские цены на нефть "никак не могут быть равны ценам в Роттердаме" и что "никаких устанавливаемых государством цен на нефть и нефтепродукты" в период, о котором говорится в уголовном деле, не существовало. («ВИКТОР ХРИСТЕНКО ОТДЕЛИЛ ЦЕНЫ ОТ ГОСУДАРСТВА», стр. 1 и 2).