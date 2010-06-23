ОБЗОР Ъ-111, за 24 июня

Posted 23 июня 2010, 03:41
Published 23 июня 2010, 03:41
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
ХАБАРОВСК. 23 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В завтрашнем номере газеты «Коммерсант» вы прочитаете:
В российском спорте стартовал еще один проект по оказанию финансовой помощи профессиональному клубу. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктор Ишаев обратился к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в поиске спонсоров для выступающего в Континентальной хоккейной лиге хабаровского хоккейного клуба "Амур" (21-е место по итогам последнего чемпионата). Господин Ишаев назвал компании, которые могли бы помочь клубу, и суммы, которые они должны выделить,- всего 710 млн руб. В федеральном правительстве говорят, что решения о выделении денег еще не принято. («ВИКТОР ИШАЕВ ПУСТИЛ ШАЙБУ ПО КРУГУ», стр. 1 и 12).
Газовая война России и Белоруссии перешла в острую фазу. "Газпром" увеличил объем сокращения поставок с 15% до 30%, а Белоруссия в ответ пригрозила несанкционированным отбором газа и остановкой транзита. Президент страны Александр Лукашенко объявил об этом прямо в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По неофициальной информации, сокращение транзита составило те же 30%. Но пока ни Москва, ни Минск, ни Евросоюз не подтвердили даже просто факта проблем с транзитом газа в Европу. («БЕЛОРУССИЯ ДАЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР», стр. 1).
В Хамовническом суде на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в качестве свидетеля во вторник был допрошен министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Господин Христенко, так же как и ряд выступивших до него свидетелей, сообщил, что не располагал сведениями о таких масштабных хищениях нефти, какие вменяются подсудимым. Комментируя ценовую политику ЮКОСа, министр отметил, что внутрироссийские цены на нефть "никак не могут быть равны ценам в Роттердаме" и что "никаких устанавливаемых государством цен на нефть и нефтепродукты" в период, о котором говорится в уголовном деле, не существовало. («ВИКТОР ХРИСТЕНКО ОТДЕЛИЛ ЦЕНЫ ОТ ГОСУДАРСТВА», стр. 1 и 2).
Замена 10-рублевых купюр монетами привела к неожиданным результатам - проблемам с совершением платежей через терминалы. Доля 10-рублевых купюр при оплате в терминалах составляет около 25%. Однако терминалы не принимают монеты, а установка соответствующего оборудования и инкассация монет, по словам участников этого рынка, увеличат затраты на обслуживание сетей. Это, в свою очередь, приведет к увеличению комиссий, прогнозируют эксперты. («ТЕРМИНАЛЫ НЕ РАЗМЕНИВАЮТСЯ НА МОНЕТЫ», стр. 1 и 5).
Не предвещавшее неприятных сюрпризов принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции по Северному Кавказу обернулось скандалом. В ходе ее обсуждения депутаты обвинили российские власти в причастности к убийствам правозащитников и журналистов, а чеченского лидера Рамзана Кадырова назвали "самопровозглашенным президентом". Ситуацию еще больше накалило появление в ПАСЕ эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, который прошел туда под чужой фамилией. С подробностями из Страсбурга - корреспондент "Ъ" ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. («РОССИЮ ЗАГНАЛИ В КАВКАЗСКИЙ УГОЛ», стр. 4).
В Гагаринском суде Москвы началось слушание дела уроженцев Грозного Заремы Датаевой и Магомеда Горчханова, обвиняемых в похищении в апреле 2009 года 17-летнего студента Михаила Ставского - сына вице-президента АО "Роснефть" Михаила Ставского. По версии следствия, за этим преступлением стоял известный боевик Саид Бурятский, а деньги, которые похитители намеревались получить в качестве выкупа, должны были пойти на содержание его банды. Планы преступников сорвал арест Заремы Датаевой, после которого Михаила Ставского-младшего похитители отпустили на свободу. («САИДУ БУРЯТСКОМУ ОФОРМИЛИ КРУПНЫЙ ЗАКАЗ», стр. 4).
Государство, регулярно предъявляющее претензии к инвестпрограммам энергокомпаний, наконец получило инструмент давления на инвесторов. НП "Совет рынка" утвердило согласованные с энергетиками формы договоров на поставку мощности. Они должны обязать ОГК и ТГК под угрозой финансовых санкций исполнять инвестпрограммы. Но при этом компании, построившие в срок новые энергоблоки, в течение 15 лет могут рассчитывать на гарантированные высокие доходы. («ЭНЕРГЕТИКОВ ПОДПИШУТ НА ДОХОДЫ И ШТРАФЫ», стр. 5).
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