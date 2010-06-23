Жителя Курил приговорили к полутора годам заключения за хранение курительной смеси

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе областной прокуратуры, В. обвинялся в том, что в сентябре 2009 года изготовил и хранил для личного потребления наркотическое вещество - гашишное масло - весом не менее 0,93 грамма, а так же в том, что в начале января 2010 года в г. Южно-Сахалинске, в табачном киоске, приобрел для личного потребления, то есть без цели сбыта, не менее трех упаковок со смесью растительного вещества и наркотического средства (Нафталин-1ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-18) - «Spaсe».

Впоследствии В. часть приобретенной им смеси, содержащейся в двух упаковках, употребил путем выкуривания, а оставшуюся часть, находящуюся в одной упаковке в количестве 0,022 грамма хранил при себе, с целью его дальнейшего употребления.

22 января по Постановлению Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств», наркотическое средство (Нафталин-1ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-18) внесено в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список 1).

Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Районный суд согласился с позицией государственного обвинителя - прокурора Южно-Курильского района и признал В. виновным по обоим эпизодам незаконного хранения наркотических средств. По совокупности преступлений, с учетом смягчающих вину обстоятельств, подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 1 год.