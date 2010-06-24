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Posted 24 июня 2010, 05:28

Published 24 июня 2010, 05:28

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Боксер из Белогорска включен в сборную России

24 июня 2010, 05:28
Сюжет
Спорт
Школьник из Белогорска стал бронзовым призером Первенства России по боксу среди юношей

БЕЛОГОРСК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Ученик Белогорской СОШ №5 Максим Шевцов стал бронзовым призером Первенства России по боксу среди юношей 1996 - 1997 года рождения. Соревнования проходили с 14 по 20 июня в Анапе.
Честь Дальнего Востока защищали Максим Шевцов и Вячеслав Сухарев из Белогорска. Именно они стали Чемпионами Дальнего Востока на состязаниях, которые прошли в первой половине июня в Приморье.
Как рассказал тренер белогорских боксеров Евгений Овчинников, Максим Шевцов провел 3 боя с соперниками. В результате по допущенным техническим ошибкам белогорец на третьем месте. Призер Первенства включен в сборную России по боксу.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Амурская область
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