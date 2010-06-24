Депутаты Благовещенска направили деньги на детские сады, школы, ремонт домов и дорог

2 млн. 778 тысяч рублей по решению депутатов выделены - на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы». Из них 778 тысяч рублей дополнительно будут направлены на реконструкцию здания по адресу Первомайская 39/2, в котором планируют открыть к декабрю этого года еще 5 групп детского сада №3.

Всего на ремонт этого корпуса детского сада в бюджете города на этот год депутаты предусмотрели 2,5 млн. рублей. Это даст возможность в рамках софинансирования получить из областного бюджета еще 25 млн. рублей, которые позволят полностью отремонтировать это здание в планируемые сроки.

Еще 2 млн. рублей выделены по программе «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы» для ремонта здания бывшего ведомственного детского сада, который после 2,5 лет переписки с УФПС «Почта России», удалось депутатам и администрации города вернуть в апреле этого года в муниципальную собственность. За это время здание обветшало и теперь на ремонтные работы необходимо 12 млн. рублей. Для того чтобы в кратчайшие сроки детский сад №53 смог дополнительно открыть 5 групп и принять 100 детей, депутаты 2 млн. рублей решили пустить на эти цели. Также по программе реконструкции детских садов в рамках софинансиования город надеется получить еще 15 млн. рублей из областного бюджета на эти цели.

Кроме того, в целях сокращения очередности для получения путевок в детские дошкольные учреждения депутаты 2 млн. 450 тысяч рублей ранее предусмотренные на реконструкцию ЦЭВа решили перенаправить на открытие 4 групп предшкольной подготовки на базе школы №9.