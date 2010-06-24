Депутаты Благовещенска направили деньги на детские сады, школы, ремонт домов и дорог

Posted 24 июня 2010, 02:30
Published 24 июня 2010, 02:30
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В четверг, 24 июня, на заседании Благовещенской городской Думы депутаты рассмотрели дополнительный вопрос - о внесении изменений в бюджет города Благовещенска на 2010 год.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской думы, народные избранники перераспределили дополнительные поступления 9 млн. 775 тысяч рублей доходов от налогов и использованного имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также субвенции и трансферты, полученные с бюджета области.
251 млн. 76 тысяч рублей поступили из областного бюджета на завершение строительства хирургического комплекса в городе Благовещенске.
142 млн. 700 тысяч рублей из федерального и областного бюджетов будут направлены в рамках региональной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Амурской области в 2010 году» и в целях реализации Федеральной закона «О фонде содействия ЖКХ» на ремонт 22 двух домов города.
Для того, чтобы по областной долгосрочной целевой программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на территории Амурской области на период до 2013 года» Благовещенск получил 23 млн. 91 тысячу рублей на развитие дорожно- уличной сети, депутаты предусмотрели в бюджете города, согласно условиям программы, 5% от этой суммы, то есть 1 млн. 216 тысяч рублей.
2 млн. 778 тысяч рублей по решению депутатов выделены - на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы». Из них 778 тысяч рублей дополнительно будут направлены на реконструкцию здания по адресу Первомайская 39/2, в котором планируют открыть к декабрю этого года еще 5 групп детского сада №3.
Всего на ремонт этого корпуса детского сада в бюджете города на этот год депутаты предусмотрели 2,5 млн. рублей. Это даст возможность в рамках софинансирования получить из областного бюджета еще 25 млн. рублей, которые позволят полностью отремонтировать это здание в планируемые сроки.
Еще 2 млн. рублей выделены по программе «Развитие дошкольного образования города Благовещенска на 2009-2011 годы» для ремонта здания бывшего ведомственного детского сада, который после 2,5 лет переписки с УФПС «Почта России», удалось депутатам и администрации города вернуть в апреле этого года в муниципальную собственность. За это время здание обветшало и теперь на ремонтные работы необходимо 12 млн. рублей. Для того чтобы в кратчайшие сроки детский сад №53 смог дополнительно открыть 5 групп и принять 100 детей, депутаты 2 млн. рублей решили пустить на эти цели. Также по программе реконструкции детских садов в рамках софинансиования город надеется получить еще 15 млн. рублей из областного бюджета на эти цели.
Кроме того, в целях сокращения очередности для получения путевок в детские дошкольные учреждения депутаты 2 млн. 450 тысяч рублей ранее предусмотренные на реконструкцию ЦЭВа решили перенаправить на открытие 4 групп предшкольной подготовки на базе школы №9.
Еще 2 млн. рублей по решению депутатов пойдут на строительство стадионов возле двух школ города. В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования города Благовещенска на 2009-2010 годы» возле школ №11 и №25 будут построены стадионы с футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и ограждением. Стоимость одного поля 18 млн. рублей, недостающая сумма поступит в рамках софинасирования по областной программе.
Еще 500 тысяч, по решению депутатов, пойдут на благоустройство и содержание внутридомовых территорий в рамках акции «А у нас во дворе...». По решению конкурсной комиссии 5 победителей акции получат сертификаты на выполнение работ по благоустройству на 100 тысяч рублей.