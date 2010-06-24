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Posted 24 июня 2010, 04:16

Published 24 июня 2010, 04:16

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Энергетики и управляющие компании Артема усиливают работу по энергосбережению и энергоффективности

24 июня 2010, 04:16
На сегодняшний день многоквартирный жилой фонд Артема не достаточно оснащен коллективными приборами учета

ВЛАДИВОСТОК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - По итогам встречи руководства Дальэнергосбыта с управляющими компаниями Артемовского городского округа достигнуты договоренности о реализации мероприятий по энергосбережению. Одно из приоритетных направлений - установка общедомовых приборов учета. Энергокомпания передаст 553 общедомовых счетчика и комплектующие к ним для оборудования ими многоквартирного жилого фонда г. Артема в рамках реализации федерального закона № 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности».

На сегодняшний день многоквартирный жилой фонд Артема не достаточно оснащен коллективными приборами учета. В более 700 домах они пока отсутствуют. Потери электроэнергии по этому муниципальному образованию в среднем за истекший период 2010 г. составили 22 % - более 40 миллионов киловатт-часов. В то время как ФЗ № 261 гласит о том, что все на коммунальные ресурсы должны быть установлены коллективные счетчики.

Как отметил первый заместитель директора Дальэнергосбыта Юрий ИГНАТОВ, с каждой управляющей компанией индивидуально будем определять многоквартирные дома, в которых они смогут собственными силами установить общедомовые приборы учета. Управляющие организации понимают необходимость реализации этих мероприятий и готовы конкретизировать перечень домов для оборудования общедомовыми счетчиками до конца года. Со второго полугодия работы в этом направлении планируется усилить.

В многоквартирных домах, не имеющих приборов учета, будет использоваться расчетный метод. Закон «Об энергосбережении» гласит о том, что все коммунальные ресурсы должны быть учтены. В том случае если общедомовые счетчики отсутствуют, то при начислении ОДН используется расчетный способ, который в логике закона должен экономически стимулировать собственников к установке приборов учета, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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