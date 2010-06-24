Энергетики и управляющие компании Артема усиливают работу по энергосбережению и энергоффективности

На сегодняшний день многоквартирный жилой фонд Артема не достаточно оснащен коллективными приборами учета. В более 700 домах они пока отсутствуют. Потери электроэнергии по этому муниципальному образованию в среднем за истекший период 2010 г. составили 22 % - более 40 миллионов киловатт-часов. В то время как ФЗ № 261 гласит о том, что все на коммунальные ресурсы должны быть установлены коллективные счетчики.