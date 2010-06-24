Освоение Беринговского угольного бассейна на Чукотке признано Минрегионом России приоритетным проектом

С учетом того, что суммарное ежегодное потребления твердого топлива в Чукотском АО составляет около 300 тыс. тонн, большую часть добываемых объемов планируется вывозить за пределы региона. Экспорту угля будет способствовать благоприятное географическое расположение района добычи на побережье Берингова моря, удобное для торговли и транспортировки грузов в любые районы Дальнего Востока, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и Китай. Вместе с тем глава округа указал на трудности, которые препятствуют реализации экспортного потенциала Беринговского каменноугольного бассейна - отсутствие необходимой инфраструктуры. «Ключевой вопрос развития - строительство угольного терминала мощностью до 12 млн тонн в год и глубоководного порта, способного обеспечить круглогодичную работу месторождений. Также для обеспечения бесперебойной работы необходимо строительство других инфраструктурных объектов - автодороги и линии передач Анадырь - Беринговский», - отметил губернатор.