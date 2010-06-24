Освоение Беринговского угольного бассейна на Чукотке признано Минрегионом России приоритетным проектом

Posted 24 июня 2010, 02:22
Published 24 июня 2010, 02:22
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
АНАДЫРЬ. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Министерство регионального развития РФ включило освоение Беринговского каменноугольного бассейна в Чукотском автономном округе в число приоритетных проектов, подлежащих реализации в рамках российско-китайской программы сотрудничества.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в правительстве Чукотского автономного округа, инвестиционный проект по разработке месторождений беринговского угля, расположенных на юге Чукотского АО, был представлен на состоявшемся вчера экспертном совете Минрегионразвития губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.
Роман Копин, в частности, сообщил присутствующим, что общий ресурсный потенциал Беринговского бассейна оценивается в 4,5 млрд тонн каменного угля. Около 660 млн тонн из них составляют разведанные и поставленные на государственный баланс запасы месторождения Бухта Угольная, разрабатываемого с 1941 года.
На других двух крупных месторождениях Беринговского кластера - Алькатваам и Амаам - интенсивные геологоразведочные работы ведутся с 2007 года, но результаты первых лет геологических изысканий полностью подтверждают прогнозные оценки как размера залежей, так и качества углей. По имеющимся оценкам объем добычи угля при условии реализации проекта может составить до 12 млн тонн в год.
С учетом того, что суммарное ежегодное потребления твердого топлива в Чукотском АО составляет около 300 тыс. тонн, большую часть добываемых объемов планируется вывозить за пределы региона. Экспорту угля будет способствовать благоприятное географическое расположение района добычи на побережье Берингова моря, удобное для торговли и транспортировки грузов в любые районы Дальнего Востока, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и Китай. Вместе с тем глава округа указал на трудности, которые препятствуют реализации экспортного потенциала Беринговского каменноугольного бассейна - отсутствие необходимой инфраструктуры. «Ключевой вопрос развития - строительство угольного терминала мощностью до 12 млн тонн в год и глубоководного порта, способного обеспечить круглогодичную работу месторождений. Также для обеспечения бесперебойной работы необходимо строительство других инфраструктурных объектов - автодороги и линии передач Анадырь - Беринговский», - отметил губернатор.
Оценка общей стоимости освоения Беринговского каменноугольного бассейна была проведена еще в 2007 г. и составляет 34 млрд руб. Предполагается, что реализация проекта будет осуществляться на принципах долевого участия: государственные средста направляются на строительство инфраструктурных объектов в объеме половины их стоимости, остальные финансовые затраты несет непосредственный инвестор. Срок реализации проекта, который является составной частью Стратегии развития Чукотского АО до 2020 г., предусмотрен в период 2011-2016 гг.
В общей сложности Министерство регионального развития в рамках осуществления российско-китайской программы сотрудничества отобрало из представленных 50 еще 11 перспективных проектов, предназначенных для реализации в 9 регионах Сибири и Дальнего Востока. Критериями отбора стали соответствие интересам России и Китая, а также экономическая эффективность. Суммарная инвестиционная стоимость проектов, по оценке Министерства регионального развития РФ, составляет 208 млрд руб.