Проблем у цифрового телевидения, которое запускают в Хабаровском крае, еще предостаточно

ХАБАРОВСК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Необычным получилось обсуждение вопроса о развитии краевого телерадиовещания и задачах по внедрению цифрового телевидения на расширенном заседании правительства Хабаровского края, которое прошло сегодня. В режиме видеоконференции выступили на нем глава Аяно-Майского района Заур Цариев и глава Нельканского сельского поселения Наталья Петухова. Район этот из тех далеких территорий, куда, как поется в песне «только самолетом можно долететь».

Выступивший с докладом председатель комитета по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию края Анатолий Севрюков отметил, что сегодня программы «первого канала и канал «Россия 1» могут смотреть более 99 процентов жителей края, «НТВ» - более 82 процентов, краевую программу «Амур-регион - более 96 процентов. Программы «Радио России» могут слышать 99,5 процентов населения края.

Участники заседания отмечали, что Хабаровский край в числе 12 регионов России участвует в эксперименте, где отрабатываются принципы цифрового телевидения. Сегодня около 50 процентов жителей края могут принимать телевизионную «картинку» в цифровом исполнении.

Могут, но не получают, поскольку пока не решен вопрос об обеспечении населения приставками, которые могли бы «переводить» аналоговое изображение в цифру. Только 10 процентов абонентов имеют приемники нового поколения, способные принимать цифровой сигнал. Для остальных это пока невозможно. Среди других серьезных проблем, поднятых в ходе обсуждения, - каким образом будут работать местные каналы телевидения. Они бы и готовы были перейти на цифровое вещание, однако, в Федеральной целевой программе им пока место не определено, и потому в пакете бесплатных восьми каналов их нет. Край же не может согласиться с тем, что местные новости станут недоступны жителям края. Перевод местного телевидения на кабельные каналы или в сеть Интернет, как предлагают федеральные СМИ, не подготовлен.

Говорилось и том, что за последний год значительно сократились объемы радиовещания. «Радио России» и «Маяк», а также местные радиостанции теряют своих слушателей из-за того, что федеральные СМИ сокращают время и регионы вещания.

В принятом постановлении определены меры по решению этих и других проблем, которые выявились в ходе тестового цифрового вещания.

Как подчеркнул губернатор края Вячеслав Шпорт, хорошо, что мы уже знаем некоторые «болевые точки», которые требуют решения и на федеральном, и на местном уровне.

Но работа по «оцифровке» продолжается. К 2012 году в крае планируется ввести в эксплуатацию 153 объекта цифрового телерадиовещания, в том числе построить 79 новых объектов, реконструировать 47, и на 27 ретрансляторах разместить новое оборудование.

Эту сеть планируется использовать для создания спутниковой мультисервисной сети связи для обеспечения населения труднодоступных регионов высококачественными услугами связи - Интернет, IP-телефония, видеоконференцсвязь, телемедицина, дистанционное обучение.