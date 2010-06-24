Ремонт санатория "Синегорские минеральные воды" на Сахалине находится под контролем губернатора

ВЛАДИВОСТОК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин провел рабочее совещание по вопросу функционирования санатория «Синегорские минеральные воды». В работе совещания приняли участие члены областного правительства, руководство здравницы, сообщили в пресс-службе губернатора области.

Санаторий является закрытым акционерным обществом, акции которого принадлежат Сахалинской области, Федерации независимых профсоюзов России и Сахалинскому областному объединению организаций профсоюзов. Жители области имеют возможность лечить здесь заболевания системы кровообращения, органов пищеварения нервной и эндокринной систем, обмена веществ, органов дыхания и кожи.

Сейчас здравница, построенная в 1980 году, остро нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Однако этого не происходит по ряду причин. По закону, областное правительство не может выделять средства на эти цели. А у профсоюзов, которым принадлежит учреждение, нет средств. В то же время требуют ремонта спальный и лечебный корпуса здравницы, бассейн, клуб-столовая, пансионат.

В течение длительного периода областные власти ведут переговоры с профсоюзами о приобретении полного пакета акций санатория в собственность Сахалинской области. Это бы позволило впоследствии преобразовать закрытое акционерное общество в областное учреждение, которое бы финансировалось из облбюджета.

На совещании губернатор Александр Хорошавин поставил задачу перед членами Правительства Сахалинской области о продолжении переговоров по приобретению у профсоюзов полного пакета акций «Синегорских минеральных вод» в собственность Сахалинской области.

Параллельно с этим, глава региона поручил проработать вопрос о взятии кредита в банках под гарантии областного правительства на проведение в санатории необходимых строительных и ремонтных работ. Он отметил, что в срок до 5 июля должна быть подготовлена вся необходимая документация по данному вопросу с тем, чтобы учреждение смогло подготовиться к зиме.

Корпуса санатория планируется ремонтировать поочередно, таким образом, чтобы учреждение смогло работать и принимать людей. Губернатор дал поручение о проработке вопроса по дополнительной реализации путевок в «Синегорские минеральные воды» для бюджетников на льготных условиях. Работники бюджетной сферы смогут поправить свое здоровье, заплатив лишь 70 процентов от стоимости путевки, 30 процентов возьмет на себя бюджет.