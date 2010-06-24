У главной улицы Владивостока появится дорога-дублер

ВЛАДИВОСТОК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Новая дорога - дублер улицы Светланской - от центральной площади города до площади Луговой появится во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа»

сообщил глава краевого центра Игорь Пушкарев.

«Рокаду» в 4-полосном исполнении с пешеходными тротуарами и местами для дополнительных парковок построят вдоль северной кромки бухты Золотой Рог по Корабельной набережной, по территории нынешних «Дальзавода» и 178-го СРЗ. Она позволит основательно разгрузить центральную часть города.

Не исключено, что здесь также проложат и трамвайную линию. Однозначно трамвайные пути уберут со Светланской, что также увеличит пропускную способность главной улицы Владивостока.