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Posted 23 июня 2010, 20:59

Published 23 июня 2010, 20:59

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

У главной улицы Владивостока появится дорога-дублер

23 июня 2010, 20:59
Новый проспект проложат по северному берегу бухты Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Новая дорога - дублер улицы Светланской - от центральной площади города до площади Луговой появится во Владивостоке. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа»
сообщил глава краевого центра Игорь Пушкарев.
«Рокаду» в 4-полосном исполнении с пешеходными тротуарами и местами для дополнительных парковок построят вдоль северной кромки бухты Золотой Рог по Корабельной набережной, по территории нынешних «Дальзавода» и 178-го СРЗ. Она позволит основательно разгрузить центральную часть города.
Не исключено, что здесь также проложат и трамвайную линию. Однозначно трамвайные пути уберут со Светланской, что также увеличит пропускную способность главной улицы Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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