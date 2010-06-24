vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2010, 04:18

Published 24 июня 2010, 04:18

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Владивостокцы купаются на Набережной в страшной желтой жиже (Фоторепортаж)

24 июня 2010, 04:18
Сюжет
Происшествие
Быть может это аммиак?

ВЛАДИВОСТОК. 23 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Непонятная субстанция желтого цвета появилась в воде Амурского залива в районе Набережной.

Однако это не останавливает соскучившихся по купанию горожан. Более того, они со спокойным сердцем отпускают купаться в ней своих детей.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события, порошкообразная субстанция обладает ярким желтым цветом и странным запахом.

Напомним, на днях сообщалось об утечке аммиака в бухте Золотой Рог на среднем рыболовном траулере-морозильщике «Пильтун». На судне была выставлена водяная защита, которая не позволила ядовитому облаку направиться в сторону промышленных объектов и жилых кварталов города.

По официальным данным обошлось и без загрязнения окружающей среды. Заметим, что при взаимодействии аммиака с водой образуется аммиачная вода - раствор серовато - желтого цвета...

Противопоказаниями в применении лекарственных форм из аммиака являются дерматит, экзема и кожные заболевания. Поэтому до выяснения природы происхождения загрязнения рекомендуем не купаться на Набережной в ближайшие дни людям с кожными заболеваниями.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика