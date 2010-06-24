Владивостокцы купаются на Набережной в страшной желтой жиже (Фоторепортаж)

Posted 24 июня 2010, 04:18
Published 24 июня 2010, 04:18
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
ВЛАДИВОСТОК. 23 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Непонятная субстанция желтого цвета появилась в воде Амурского залива в районе Набережной.
Однако это не останавливает соскучившихся по купанию горожан. Более того, они со спокойным сердцем отпускают купаться в ней своих детей.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события, порошкообразная субстанция обладает ярким желтым цветом и странным запахом.
Напомним, на днях сообщалось об утечке аммиака в бухте Золотой Рог на среднем рыболовном траулере-морозильщике «Пильтун». На судне была выставлена водяная защита, которая не позволила ядовитому облаку направиться в сторону промышленных объектов и жилых кварталов города.
По официальным данным обошлось и без загрязнения окружающей среды. Заметим, что при взаимодействии аммиака с водой образуется аммиачная вода - раствор серовато - желтого цвета...
Противопоказаниями в применении лекарственных форм из аммиака являются дерматит, экзема и кожные заболевания. Поэтому до выяснения природы происхождения загрязнения рекомендуем не купаться на Набережной в ближайшие дни людям с кожными заболеваниями.