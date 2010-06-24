Житель Камчатки подозревается в незаконном лишении свободы бывшей супруги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Петропавловска. Он подозревается в незаконном лишении свободы бывшей супруги, не связанное с его похищением (ч. 1 ст. 127 УК РФ).

Следствием установлено, что 9 мая подозреваемый находился на дачном участке в районе 5-й стройки. Поссорившись с бывшей женой, он забил гвоздями входную дверь бани, в помещении которой в тот момент находилась женщина. Потерпевшая на протяжении четырёх часов сидела взаперти до приезда сотрудников милиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила пресс-служба Следственного управления СКП РФ по Камчатскому краю.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.