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Posted 25 июня 2010, 04:55

Published 25 июня 2010, 04:55

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Приморских ученых удостоили президентских грантов

25 июня 2010, 04:55
Средства выделяются сроком на два года для научных исследований

ВЛАДИВОСТОК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Восемь представителей приморской науки стали победителями конкурса на право получения гранта Президента Российской Федерации. Свидетельства об этом работникам научных учреждений Дальневосточного отделения Российской академии наук вручила вице-губернатор края Любовь Дроздова.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации Приморья, указ Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук» подписан 10 февраля 2009 года. Он предусматривает государственную поддержку научных исследований молодых российских ученых - кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 40 лет. Для первых предусмотрено 400 грантов по 600 тысяч рублей. Для докторов наук - 60 грантов по 1 миллиону рублей каждый. Средства выделяются сроком на два года для научных исследований. Значительная часть поощрения может идти на заработную плату автору и соисполнителю.
В этом году в Дальневосточном федеральном округе определились 12 победителей, восемь из которых - представители Приморья. Семь грантополучателей - сотрудники научных учреждений Дальневосточного отделения РАН. Заслуженные награды получили Алексей Ильин, Денис Макаров, и Павел Салюк из Тихоокеанского океанологического института, Екатерина Герасименко из Института автоматики и процессов управления, Михаил Кусайкин из Тихоокеанского института биоорганической химии, Дмитрий Машталяр - представитель Института химии и Игорь Пущин - Института биологии моря. Грант на свою разработку получил также молодой ученый из Дальневосточного государственного университета Николай Шестаков.
Поздравляя приморских ученых с заслуженной победой, Любовь Дроздова подчеркнула: ни один крупный проект в крае не реализуется без участия представителей науки. Разработки наших учёных признаны во всём мире.
«Только развивая науку, поддерживая молодых, талантливых ученых, мы сможем реализовать самые смелые проекты, - сказала она. - Убеждена, что ваши научные разработки принесут огромную пользу Приморью и всей России».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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