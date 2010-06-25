Телеконференция Microsoft пройдет в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня пройдет телеконференция, посвященная подписанию соглашения о сотрудничестве между компанией Microsoft и крупнейшим университетом России и Европы - Современной Гуманитарной Академией. Дальневосточники смогут принять участие в телеконференции, проходящей в Москве, посредством телемоста, который будет установлен в Хабаровском филиале СГА, передает РИА «Восток-Медиа».

Связь будет установлена с 600 центрами доступа СГА, охватывающими большинство российских регионов - от Владивостока до Калининграда. Будут обсуждаться актуальные проблемы, существующие в сфере образования, роль новых технологий в процессе обучения и дополнительные возможности, которые открываются перед современными студентами. Хабаровчане смогут задать вопросы всем участникам телеконференции и получить информацию «из первых рук». О возможностях, которые открываются перед российскими студентами, расскажут президент СГА Михаил Карпенко, вице-президент и ректор академии Ольга Карпенко и Валерий Тараканов, президент Microsoft в России Николай Прянишников, директор по работе с системой образования Microsoft в России Игорь Баландин. Телеконференция начнется в 18 часов.