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Posted 25 июня 2010, 04:43

Published 25 июня 2010, 04:43

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Телеконференция Microsoft пройдет в Хабаровске

25 июня 2010, 04:43
Телемост будет работать в Хабаровском филиале Современной Гуманитарной Академии

ХАБАРОВСК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня пройдет телеконференция, посвященная подписанию соглашения о сотрудничестве между компанией Microsoft и крупнейшим университетом России и Европы - Современной Гуманитарной Академией. Дальневосточники смогут принять участие в телеконференции, проходящей в Москве, посредством телемоста, который будет установлен в Хабаровском филиале СГА, передает РИА «Восток-Медиа».
Связь будет установлена с 600 центрами доступа СГА, охватывающими большинство российских регионов - от Владивостока до Калининграда. Будут обсуждаться актуальные проблемы, существующие в сфере образования, роль новых технологий в процессе обучения и дополнительные возможности, которые открываются перед современными студентами. Хабаровчане смогут задать вопросы всем участникам телеконференции и получить информацию «из первых рук». О возможностях, которые открываются перед российскими студентами, расскажут президент СГА Михаил Карпенко, вице-президент и ректор академии Ольга Карпенко и Валерий Тараканов, президент Microsoft в России Николай Прянишников, директор по работе с системой образования Microsoft в России Игорь Баландин. Телеконференция начнется в 18 часов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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