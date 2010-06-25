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Posted 25 июня 2010, 03:57

Published 25 июня 2010, 03:57

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

В Благовещенске обрушилась котельная спиртзавода

25 июня 2010, 03:57
Сюжет
Происшествие
Главная задача сейчас - обеспечить безопасные условия для людей при ликвидации завала

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В среду, 23 июня, в районе поселка Астрахановка обрушились стены котельной Благовещенского спиртзавода. Во время происшествия никто не пострадал. Но из-за обвала был поврежден водопровод - поселок остался без воды. К 10 часам вечера силами «Амурводоканала» был организован подвоз воды жителям. Вчера к 12.00 водопроводная система была восстановлена.
Утром на месте происшествия побывал исполняющий обязанности главы администрации Благовещенска Николай Неведомский. После обеда он провел оперативное совещание, в котором приняли участие представители администрации и спиртзавода, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Матвей Гибадулин, сообщает пресс-служба мэрии.
Как отметили на совещании, главная задача сейчас - обеспечить безопасные условия для людей при ликвидации завала. Кроме того, по слова директора котельной спиртзавода Аллы Завтони, в рухнувшем здании осталось технологическое оборудование, которое необходимо сохранить.
Николай Неведомский поручил заместителю мэра Федору Бельчикову взять под личный контроль разрешение этой ситуации и до 28 июня разработать плана работ по ликвидации происшествия с оценкой их стоимости.
Напомним, еще этой зимой котельная спиртзавода отапливала жилые дома в Астрахановке. Но из-за ежегодных проблем с теплоснабжением поселка, власти города решили отказаться от использования этого объекта. В этом году жителей поселка переподключат к муниципальной котельной.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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