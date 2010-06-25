В Благовещенске обрушилась котельная спиртзавода

БЛАГОВЕЩЕНСК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В среду, 23 июня, в районе поселка Астрахановка обрушились стены котельной Благовещенского спиртзавода. Во время происшествия никто не пострадал. Но из-за обвала был поврежден водопровод - поселок остался без воды. К 10 часам вечера силами «Амурводоканала» был организован подвоз воды жителям. Вчера к 12.00 водопроводная система была восстановлена.

Утром на месте происшествия побывал исполняющий обязанности главы администрации Благовещенска Николай Неведомский. После обеда он провел оперативное совещание, в котором приняли участие представители администрации и спиртзавода, начальник городского управления по делам ГО и ЧС Матвей Гибадулин, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметили на совещании, главная задача сейчас - обеспечить безопасные условия для людей при ликвидации завала. Кроме того, по слова директора котельной спиртзавода Аллы Завтони, в рухнувшем здании осталось технологическое оборудование, которое необходимо сохранить.

Николай Неведомский поручил заместителю мэра Федору Бельчикову взять под личный контроль разрешение этой ситуации и до 28 июня разработать плана работ по ликвидации происшествия с оценкой их стоимости.

Напомним, еще этой зимой котельная спиртзавода отапливала жилые дома в Астрахановке. Но из-за ежегодных проблем с теплоснабжением поселка, власти города решили отказаться от использования этого объекта. В этом году жителей поселка переподключат к муниципальной котельной.