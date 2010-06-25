Во Владивосток вернулись корабли ТОФ от берегов Африки

ВЛАДИВОСТОК. 25 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием капитана 1 ранга Ильдара Ахмерова вернулся в родной порт от берегов Африки, где военные моряки ТОФ принимали участие в международной миссии по борьбе с пиратами.

В его состав, входят большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", танкер "Печенга" и морской буксир МБ-37. Переход тихоокеанцев от Аденского залива через 2 океана прошел по плану, самочувствие экипажей нормальное, все системы и механизмы работают в штатном режиме.

В составе международных сил российские моряки с февраля по июнь обеспечивали безопасность судоходства, противодействуя пиратским нападениям. На кораблях и судах отряда находились подразделения морской пехоты ТОФ подготовленные с учетом опыта действий наших сил в этом регионе.

На их счету освобождение в Индийском океане танкера «Московский университет» и экипажа. Боевая операция прошла успешно, военные и торговые моряки России живы и здоровы. В ходе боевого столкновения с пиратами 1 бандит убит, а остальные взяты в плен. Позднее их отпустили на лодке, но до родины они не добрались.

Это уже четвертый отряд кораблей Тихоокеанского флота, который принял участие в международной миссии по борьбе с пиратами в Сомали. Ранее, с начала 2009 года, борьбу с пиратами вели отряды кораблей во главе с большими противолодочными кораблями «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц».

На пирсе 33-го причала Корабельной набережной Владивостока мояркам вручили жареного поросенка.

Как сказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» командующий ТОФ вице-адмирал Константин Сиденко, «Сегодня корабли Тихоокеанского флота достойно представляют интересы России в мировом океане.

Задачу у берегов Африканского Рога они выполнили достойно. Личный состав отряда подтвердил и утвердил высокое звание моряков-тихоокеанцев».