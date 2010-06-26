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Posted 26 июня 2010, 00:45

Published 26 июня 2010, 00:45

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Приморские ученые получили гранты от Президента

26 июня 2010, 00:45
Среди лауреатов - представители Тихоокеанского океанологического института, института биоорганической химии, биологии моря и других
ВЛАДИВОСТОК. 26 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Восемь представителей приморской науки стали победителями конкурса на право получения гранта Президента РФ. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Свидетельства об этом работникам научных учреждений Дальневосточного отделения Российской академии наук вручила сегодня вице-губернатор края Любовь Дроздова. Грант предусматривает государственную поддержку научных исследований молодых российских ученых - кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 40 лет. Для первых предусмотрено 400 грантов по 600 тысяч рублей. Для докторов наук - 60 грантов по 1 миллиону рублей каждый. Средства выделяются сроком на два года для научных исследований. Значительная часть поощрения может идти на заработную плату автору и соисполнителю.

В этом году в Дальневосточном федеральном округе определились 12 победителей, восемь из которых - представители Приморья. Семь грантополучателей - сотрудники научных учреждений Дальневосточного отделения РАН. Заслуженные награды получили Алексей Ильин, Денис Макаров, и Павел Салюк из Тихоокеанского океанологического института, Екатерина Герасименко из Института автоматики и процессов управления, Михаил Кусайкин из Тихоокеанского института биоорганической химии, Дмитрий Машталяр - представитель Института химии и Игорь Пущин - Института биологии моря. Грант на свою разработку получил также молодой ученый из Дальневосточного государственного университета Николай Шестаков.
#Денис Объедкин#Новости#Общество
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