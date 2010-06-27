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Posted 27 июня 2010, 05:18

Published 27 июня 2010, 05:18

Modified 17 сентября 2022, 12:05

Updated 17 сентября 2022, 12:05

Вторая очередь нефтепровода ВСТО дешевле первой

27 июня 2010, 05:18
На строительстве экономят средства

ВЛАДИВОСТОК. 27 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Стоимость строительства второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) составит около 323 миллиардов рублей, сообщил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным президент компании «Транснефть» Николай Токарев.
«Вторая очередь ориентирована на 323 миллиардов рублей. Все деньги в наличии есть. Мы в ВСТО уверены», - заверил он.
По словам Токарева, «первая очередь обошлась в 381 миллиард рублей». «Мы даже сэкономили по сравнению с тем, что предусмотрено было сметным разделом госэкспертизы», - сказал глава компании. Ранее предполагалось, что стоимость первой очереди составит порядка 420 миллиардов, сообщает пресс-служба компании.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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