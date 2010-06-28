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Posted 27 июня 2010, 20:47

Published 27 июня 2010, 20:47

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Амурские приставы в поисках должников пересели на катера

27 июня 2010, 20:47
Среди владельцев моторных лодок и скутеров тоже оказались должники

БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - На земле, в воздухе, а теперь и на воде - амурские приставы в поисках должников пересели на катера. Как выяснилось в ходе рейдов, такие проверки дают неплохие результаты, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа». За 3 пробных выезда сотрудники Госинспекции по маломерным судам и приставы-исполнители проверили три десятка владельцев моторных лодок и скутеров. У восьми обнаружились долги до полутора тысяч рублей. Еще один задолжал 7 тысяч.
«Такие рейды результативны: как правило, попадаются должники по производствам любой категории», - говорит судебный пристав-исполнитель ОСП по Благовещенску Дмитрий Рампович.
Сейчас охотники за должниками определяют наиболее удачное время для рейдов, которые решено сделать регулярными. В ходе совместных выездов приставов и сотрудников ГАИ на дорогах Благовещенска выявлено еще более четырехсот должников. В двух случаях автомобили были арестованы. Их реализуют в ближайшее время в счет уплаты задолженностей.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
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