Атомная начинка на смерть приморскому Дунаю?

ВЛАДИВОСТОК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Коллектив ФГУП «30 СРЗ» Минобороны России и жители поселка Дунай выражают протест против постановки в ПД-41 аварийной атомной подводной лодки заводской номер 175 проект 675 для утилизации.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» приморская журналистка Виктория Рябинина, в 2010 году заканчивается строительство берегового пункта изоляции аварийных подводных лодок (АПЛ) в бухте Разбойник городского округа ЗАТО г. Фокино. Заказчик «ДальРао», подрядчик ЗАО «ТСПК».

«На общественных обсуждениях материалов по оценке воздействия на окружающую среду деятельности по строительству этого пункта, проведенных 26.02.2007г. в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО г. Фокино № 15-па от 22.01.2007г., в докладе директора «ДальРао» Н. Лысенко речь шла об изоляции аварийных АПЛ зав. № 175 (пр. 675) и зав. 610 (пр. № 671)», - сообщила собеседница агентства.

Непонятно, на каком этапе и по какой причине изменился проект строящегося берегового пункта изоляции и теперь вопрос стоит об изоляции 3-х отсечных блоков, а не целиком АПЛ, вследствие чего возникла необходимость утилизации АПЛ по 3-х отсечному варианту.

Согласно государственному контракту, заключенному корпорацией Росатом с ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» по результатам конкурса, проведенного в декабре 2009 года, утилизация АПЛ зав. № 175 (пр. 675) должна производиться на территории завода «Звезда», который имеет хорошо оснащенный промышленный комплекс по утилизации АПЛ, обеспечивающий ядерную, радиационную, экологическую безопасность и физическую защиту ядерных материалов.

В настоящее время решается вопрос об аренде заводом «Звезда» плавучего дока ПД-41, входящего в состав ФГУП «30 СРЗ» Минобороны России, для утилизации в нем АПЛ зав. № 175 с не выгруженным из реактора правого борта ядерным топливом.

Напомним, что авария на АПЛ 175 произошла в августе 1985 года при загрузке ядерного топлива в реактор левого борта силами ПМ-133 (произошел тепловой взрыв с выбросом радиоактивных материалов).

Радиационная обстановка внутри и снаружи реакторного отсека (РО) продолжает оставаться чрезвычайно опасной. По данным обследования, проведенного в 2005 году, уровни излучений внутри РО до 0,1 Зв/час, снаружи РО - 3 мЗв/час (статья Мазокина, НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля).

Последствия утилизации АПЛ зав. 175 в ПД-41 не предсказуемы для ФГУП «30 СРЗ» и поселка Дунай.

На ФГУП «30 СРЗ» отсутствует проект утилизации АПЛ зав. № 175 не известны

«Результаты государственной экологической экспертизы проекта и оценка воздействия на окружающую среду, отсутствует план организационно-технических мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в процессе утилизации. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на АПЛ зав. 175, составленное по результатам проведенного обследования радиационной обстановки на аварийной АПЛ, не разработаны контрольные и допустимые уровни радиационных факторов, не оценены риски радиационного воздействия на персонал и население», - говорит Виктория Рябинина.

До сих пор отсутствует расчет плавучести и остойчивости сформированного 3-х отсечного блока. Не ясен способ выводки блока из дока и транспортирования его в береговой пункт изоляции