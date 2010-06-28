Будущее профессионального образования в Приморье за ресурсными центрами

ВЛАДИВОСТОК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Развитие начального профессионального образования в Приморье невозможно без изменения структуры подготовки кадров и создания на базе наиболее технически оснащенных училищ ресурсных центров. Такой путь реорганизации краевой сети начального профессионального образования (НПО) предлагает проект краевой целевой программы "Развитие начального профессионального образования Приморского края на 2010-2012 годы". Обсуждение документа состоялось 25 июня на совещании в Законодательном Собрании Приморского края.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в Управлении по связям с общественностью и СМИ краевого парламента, в разговоре приняли участие председатель краевого парламента Виктор Горчаков, вице-спикер Владимир Масловский, представители профильных департаментов администрации края, руководители профессиональных училищ и ведущих предприятий Приморья.

Как отметил, открывая совещание, председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков, не только в Приморье, но и в России требуется принятие срочных мер по формированию трудовых ресурсов. "Запас, который остался от советского государства, практически исчерпан по разным причинам. Главная из них - возраст. (Сегодня средний возраст рабочих на машиностроительных предприятиях превысил 55 лет, на предприятиях судоремонта это 55-56 лет, а по отдельным специальностям 60 лет). Вторая причина - изменение характера промышленного производства, появление новых отраслей. Третья причина - регионализация профессионального образования, передача на уровень субъекта федерации учреждений среднего профессионального образования. Следовательно, нам необходимо думать о формировании трудовых ресурсов. Поэтому мы пригласили представителей бизнеса, чтобы выслушать их предложения", - сказал Виктор Горчаков.

В настоящее время в крае работает 34 начальных профессиональных училища, в которых учиться 10 481 человек. Обучение ведется по 170 профессиям для 13 отраслей экономики. Изменение демографической ситуации и необходимость готовить рабочие кадры, востребованные на рынке труда, в том числе для возобновивших работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, судостроения и судоремонта, нефтеперерабатывающей отрасли требуют новой модели развития НПО. Проект краевой целевой программы предусматривает в первую очередь изменение структуры подготовки кадров, в том числе сокращение и ликвидацию явно не востребованных современным производством профессий. Речь идет о подготовке по профессиям "Портной", "Повар", "Парикмахер", "Оператор" ЭВМ". По данным службы занятости наиболее востребованы водители, сварщики, продавцы, рабочие строительных специальностей, в том числе каменщики и плотники. В сельском хозяйстве не хватает животноводов, растениеводов, рыбообработчиков. В перечне профессий квалифицированных рабочих прогнозируется повышенный спрос на станочников, сварщиков, судокорпусников, слесарей, электриков.

Данная реструктуризация потребует закрытия малокомплектных учреждений, слияния учреждений на одной территории. Для более эффективного использования материальных, кадровых и финансовых ресурсов на территории края предполагается создать ресурсные центры профессиональной подготовки с определением базовых учреждений и профильных филиалов. Эти центры смогут также вести подготовку и переподготовку взрослого населения по заказам служб занятости. Проект программы включает создание четырех ресурсных центров: по направлению сварочное производство и обслуживание ЖКХ на базе ПУ №9 г.Владивостока, по подготовке кадров для строительной отрасли на базе ПУ № 24 г.Артема, по направлению сельское хозяйство и продовольствие на базе профессионального лицея № 55 п. Кировский и по подготовке станочников на базе лицея № 11 г.Владивостока.

Программа также предусматривает обновление учебно-производственного оборудования для учреждений НПО. Но, по мнению большинства участников совещания средства, заложенные в проекте на эти цели - 23 миллиона рублей, явно недостаточны. Предполагается, что проблему материально-технической базы и переподготовки преподавательского состава училищ можно будет решить с помощью социального партнерства с бизнесом. Но пока, по мнению участников совещания, данный вопрос не проработан. Дискуссию вызвал и план создания ресурсных центров. По мнению депутатов и представителей бизнеса целесообразней было бы размещать их ближе к производственной базе, например, заводу "Звезда" или "Прогрессу". Да и само понятие "ресурсный центр" требует уточнения.

Как отметил представитель Союза машиностроителей Михаил Колтович, рабочий на современном предприятии - это скорее выпускник среднего профессионального училища или даже высшей школы. Станочный парк пополняется сложным оборудованием и для работы на нем требуются специалисты высокой квалификации. С нехваткой таких кадров сталкиваются сегодня все крупные предприятия края. Многие обучают своих специалистов за рубежом или приглашают из других регионов России. Опыт создания современных ресурсных центров с участием высшей школы и бизнеса есть, в том числе в Нижегородской области. На совещании прозвучало предложение обсудить эту тему в ходе научно-практической конференции на базе предприятий "Прогресс" и "Аскольд" в Арсеньеве.