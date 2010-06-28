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Posted 27 июня 2010, 23:15

Published 27 июня 2010, 23:15

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Хабаровчане победили в командном зачете на чемпионате Дальнего Востока по лёгкой атлетике

27 июня 2010, 23:15
Сюжет
Спорт
Соревнования проходили на стадионе "Юность" в дальневосточной столице

ХАБАРОВСК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Спортсмены Хабаровского края одержали уверенную победу в командном зачете на чемпионате Дальнего Востока по лёгкой атлетике, прошедшем на стадионе «Юность» в краевом центре. Второе место заняла команда Приморского края, третье - легкоатлеты Амурской области, передает РИА «Восток-Медиа».
Две золотые медали в беге на спринтерских дистанциях 100 и 200 метров завоевала кандидат в мастера спорта из Владивостока Юлия Астахова. У мужчин в этих дисциплинах победу одержали комсомольчанин Роман Кренёв и Алексей Котелкин из Благовещенска. Две золотые медали завоевала хабаровчанка, кандидат в мастера спорта Олеся Свиридова в метании диска и толкании ядра. Дальше всех метнул копьё хабаровчанин Антон Сидоров.
Хорошие результаты у мужчин показали мастера спорта Роман Трубецкой из Южно-Сахалинска в беге на полтора километра и хабаровчанин Владислав Ломидзе в прыжках в высоту, «взявший» 2 метра 20 сантиметров. У женщин в этих видах программы победу праздновали комсомольчанка Александра Алексеенко и Марина Сергиенко из Хабаровска.
В начале июля сильнейшие хабаровские легкоатлеты до 23 лет отправятся в Саранск на молодёжный чемпионат России.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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