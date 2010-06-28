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Posted 28 июня 2010, 01:50

Published 28 июня 2010, 01:50

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

В Приморье мотоциклист вез сына на бензобаке и без шлема – ребенок погиб

28 июня 2010, 01:50
Сюжет
Происшествие
Мать мальчика – жена водителя - в больнице с многочисленными переломами

ВЛАДИВОСТОК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В ночь с пятницы на субботу в Ханкайском районе Приморского края в результате лобового столкновения мотоцикла и автомашины погибли два человека, в том числе мальчик 12 лет.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделении пропаганды Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю, 26 июня на 80 км автодороги «Михайловка - Турий Рог» водитель мотоцикла «Honda SBR», мужчина 36 лет, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Toyota Mark 2». Мотоциклист был не один: на пассажирском сидении находилась его жена, а на бензобаке - 12 летний сын. Все трое был без специальных защитных шлемов. При лобовом ударе отец и сын получили травмы несовместимые с жизнь, женщину с множественными переломами доставили в реанимацию. Позже было установлено, что мотоциклист управлял транспортным средством без соответствующих документов, водительское удостоверение ранее не выдавалось.

Напомним, с начала года на дорогах Приморского края погибли 5 детей: 2 ребенка-пассажира (Ханкайский, Лазовский районы), 2 ребенка-пешехода (Надеждинский район, г. Артем) и 1 ребенок-водитель (Ханкайский район).

Лето в самом разгаре, а как показывает многолетняя статистика, детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный характер, так большая часть ДТП с участием несовершеннолетних происходит в период школьных каникул, когда у детей появляется больше свободного времени. За три летних месяца прошлого года на Приморских дорогах пострадало 177 ребят, из них 7 - погибли, 178 - ранено.

В очередной раз призываем родителей, водителей объединить усилия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Берегите себя и своих близких!

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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