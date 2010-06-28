В Приморье мотоциклист вез сына на бензобаке и без шлема – ребенок погиб

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделении пропаганды Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю, 26 июня на 80 км автодороги «Михайловка - Турий Рог» водитель мотоцикла «Honda SBR», мужчина 36 лет, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Toyota Mark 2». Мотоциклист был не один: на пассажирском сидении находилась его жена, а на бензобаке - 12 летний сын. Все трое был без специальных защитных шлемов. При лобовом ударе отец и сын получили травмы несовместимые с жизнь, женщину с множественными переломами доставили в реанимацию. Позже было установлено, что мотоциклист управлял транспортным средством без соответствующих документов, водительское удостоверение ранее не выдавалось.