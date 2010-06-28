Якутия отметила главный праздник республики (видео)

ЯКУТСК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Местечко Ус Хатын в окрестностях республиканской столицы уже много лет подряд становится главным центром празднования Ысыаха. В этом году здесь собралось рекордное число участников - более 170 тысяч человек. Это при том, что все население Якутска - крупнейшего на планете города, построенного на вечной мерзлоте - чуть больше 250 тысяч жителей.

Праздник Ысыах для народа Саха из древности знаменует начало летних сельскохозяйственных работ. До недавнего времени его было принято отмечать в день летнего солнцестояния. С этого момента древние якуты начинали отсчет нового года. Это ночь с 21 на 22 июня, самый продолжительный день в году. Однако, после самой кровопролитной Великой отечественной войны все официальные празднования стараются перенести на другую дату, чтобы она не совпадала с днем памяти и скорби. Хотя в Якутии 22 июня и сегодня считается официальным выходным. Празднование же Ысыаха в разных районах Якутии проводится в разное время.

Старт главному якутскому празднику был дан в местечке Ус Хатын в центре кумысопития. Этот терпкий молочный напиток считается главным обрядовым напитком на праздновании якутского нового года.

Перед тем как начались основные церемонии Ысыаха перед собравшимися прошествовала колонна почетных гостей долины Туймаада (в центре этой долины расположена якутская столица) во главе с устроителем праздника - мэром города Якутска Юрием Заболевым. В числе почетных гостей - вице-президент республики Дмитрий Глушко, председатель правительства Галина Данчикова, спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Виталий Басыгысов, председатель Якутской городской думы Александр Саввинов, главный федеральный инспектор по РС(Я) Геннадий Вадюхин, участник ВОВ, заслуженный учитель Василий Александров, а также высокие гости из Кореи, Японии, Франции, Индии, Москвы, Новгородской области и других регионов страны, городов и сел республики.

Церемония празднования Ысыаха начинается с обряда поклонения огню. Проводят ее шаманы, облаченные в белоснежные одеяния. Всем собравшимся рекомендуют встать, вознести руки к небу и просить у богов благословения на грядущий год.

За два дня, сколько длится Ысыах, якутские шаманы провели ровно 65 древних обрядов. Сам праздник на этот раз приурочили к 65-й годовщине Победы. Почти сорокачасовой марафон из танцев, хороводов, церемонии встречи солнца, конных скачек и пения древнего якутского эпоса Олонхо, закончился только воскресным вечером. Все желающие взялись за руки и исполнили осуохай - танец, символизирующий замкнутый жизненный круг.