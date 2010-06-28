Жителям Приморья помогают деньгами

ВЛАДИВОСТОК. 28 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Получить субсидию на открытие собственного дела сегодня может любой нетрудоустроенный, стоящий на учете в Центре занятости житель Приморья. Естественно, при условии, что у него есть четкий план организации своего будущего дела.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Дальнегорского городского округа, у супругов Кузюра такой план появился еще в 2003 году, когда они купили домик в селе Мономахово и взяли несколько бычков на откорм. Марина Витальевна и Александр Иванович решили заниматься фермерством.

В последнее время семейная пара «переключилась» с крупного рогатого скота на выращивание свиней. И хотя золотых хоромов, как говорится, не нажили, тем не менее, сегодня семья Кузюра прочно стоит на земле, и в прямом и в переносном смысле. За семь лет отремонтировали домик, построили несколько сараев для ведения хозяйства. На участке - скважина с водой, а в личном автопарке появилась пара машин - грузовичок и джип. И хотя стол не пустовал, и копеечка в доме стала водиться, все время хотелось немного большего, и все время это желание останавливала нехватка средств. В последние два года семейное хозяйство начало получать ощутимую помощь от государства. Два года назад оформили кредит. На эти средства закупили стройматериалы и построили сараи для скотины. После того, как отчитались за его использование получили субсидию на погашение процентов по кредиту. Так что займ получился беспроцентный. В этом году оформляют новую заявку на субсидию. Решили оформить фермерское хозяйство и приобрести статус индивидуальных предпринимателей. Сейчас заканчивают оформление необходимых документов и вскоре рассчитывают получить по 58,2 тысячи рублей на главу хозяйства - Марину Витальевну, и ее супруга - Александра Ивановича, который будет работником будущего хозяйства. Таким образом, они оба получат официальное трудоустройство, а значит - и возможность заработать трудовую пенсию, медицинскую страховку и другие социальные гарантии.

Субсидию планируют потратить на усовершенствование семейного хозяйства. Есть большое желание построить удобную кормокухню.