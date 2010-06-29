Хабаровские студенты примут участие в олимпийской стройке в Сочи (видео)

ХАБАРОВСК. 29 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения этим летом будут работать на строительстве олимпийских объектов. Сегодня в Сочи отправилась первая группа молодых строителей, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Российские железные дороги разворачивают полномасштабную всероссийскую студенческую стройку на объектах Олимпиады. На строительстве спортивных объектов, возводимых компанией, будет задействовано более 1000 студентов со всей страны. Как рассказал командир студенческого отряда «Дальневосточник»

Андрей Гончаров, студенты отбирались на конкурсной основе - они должны учиться на «4» и «5», иметь какое-то увлечение, которое будет полезным при работе в отряде.

Работать студенты будут до конца лета на строительстве автомобильной и железнодорожной ветки от станции Адлер до горноклиматического курорта «Альпика-Cервис». Дальневосточникам определен свой фронт работ.

Ректор Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Борис Дынькин пояснил, что это будут бетонные работы, отделка подхода к совмещенному автомобильно-железнодорожному мосту. Он уверен, что они справятся с этой работой.

Чтобы на месте олимпийской стройки студенты оказались как можно быстрее, было принято решение воспользоваться услугами авиакомпаний. В Сочи будущие специалисты-железнодорожники смогут не только приобрести трудовой опыт, познакомится с применяемыми передовыми технологиями, но и завести новые знакомства. 3-й трудовой семестр закончится перед самым началом нового учебного года.