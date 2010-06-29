Массированная кампания по приведению в порядок городских дорог началась в Белогорске

БЕЛОГОРСК. 29 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Массированная кампания по приведению в порядок городских дорог и проездов началась в Белогорске. Производится не только ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, но и грейдирование гравийных дорог, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Руководитель муниципального предприятия «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству Белогорска» Любовь Гаевая рассказывает, что за 2 дня работы грейдер разровнял улицы Новая и Школьная села Низинное, улицу 2-я Никольская в микрорайоне «Транспортный». Уже приведены в нормативное состояние 6 городских улиц. На ремонт ушло порядка 9 тонн асфальтобетонной смеси.

Пока ремонт осуществляется при помощи ручного катка, но скоро в город доставят спецавтомобиль для ямочного ремонта. Использование новой техники сделает работу более эффективной и дешевой.