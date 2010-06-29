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Posted 28 июня 2010, 23:40

Published 28 июня 2010, 23:40

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Массированная кампания по приведению в порядок городских дорог началась в Белогорске

28 июня 2010, 23:40
Силы брошены на ямочный ремонт

БЕЛОГОРСК. 29 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Массированная кампания по приведению в порядок городских дорог и проездов началась в Белогорске. Производится не только ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, но и грейдирование гравийных дорог, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Руководитель муниципального предприятия «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству Белогорска» Любовь Гаевая рассказывает, что за 2 дня работы грейдер разровнял улицы Новая и Школьная села Низинное, улицу 2-я Никольская в микрорайоне «Транспортный». Уже приведены в нормативное состояние 6 городских улиц. На ремонт ушло порядка 9 тонн асфальтобетонной смеси.
Пока ремонт осуществляется при помощи ручного катка, но скоро в город доставят спецавтомобиль для ямочного ремонта. Использование новой техники сделает работу более эффективной и дешевой.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
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