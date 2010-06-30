Полпред Виктор Ишаев поздравил жителей Камчатки

Posted 30 июня 2010, 06:07
Published 30 июня 2010, 06:07
Modified 17 сентября 2022, 12:13
Updated 17 сентября 2022, 12:13
ХАБАРОВСК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе поздравил жителей Камчатки с 3-й годовщиной со дня образования Камчатского края. В поздравлении говорится:
Дорогие друзья, жители Камчатского края!
От всей души поздравляю вас с третьей годовщиной со дня создания единого региона на Камчатском полуострове.
Благодаря объединению Корякского автономного округа и Камчатской области в единый край произошли очевидные положительные изменения в развитии экономики, социальной сферы, при этом, не ущемлены интересы и права коренных малочисленных народов. Показали свою действенность и эффективность вновь созданные органы власти.
Желаю вам успехов во всех делах на благо родного края и всей России!
Виктор Ишаев,
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе.