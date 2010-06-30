Полпред Виктор Ишаев поздравил жителей Камчатки

Дорогие друзья, жители Камчатского края!

От всей души поздравляю вас с третьей годовщиной со дня создания единого региона на Камчатском полуострове.

Благодаря объединению Корякского автономного округа и Камчатской области в единый край произошли очевидные положительные изменения в развитии экономики, социальной сферы, при этом, не ущемлены интересы и права коренных малочисленных народов. Показали свою действенность и эффективность вновь созданные органы власти.

Желаю вам успехов во всех делах на благо родного края и всей России!