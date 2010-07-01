Комсомольчане отпразднуют сабантуй

Название торжества происходит от тюркских слов сабан - плуг, и туй - праздник. Раньше сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ, теперь же в честь их окончания. Современный сабантуй вобрал в себя традиционные формы древних обрядов и обогатился новыми интернациональными элементами. Нынешний сабантуй многонационален. Особенностью праздника является единство зрителей и выступающих, каждый из присутствующих может в любой момент включиться в игры и состязания. В этом году, постановлением главы Комсомольска, сабантуй впервые включён в перечень городских мероприятий.