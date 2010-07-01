Комсомольчане отпразднуют сабантуй

Posted 30 июня 2010, 22:28
Published 30 июня 2010, 22:28
Modified 17 сентября 2022, 12:13
Updated 17 сентября 2022, 12:13
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Любимейший праздник татарского народа - сабантуй будет отмечаться 3 июля в Комсомольске-на-Амуре. Он празднуется в городе уже пятый год, передает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сообщение пресс-службы мэрии.
Название торжества происходит от тюркских слов сабан - плуг, и туй - праздник. Раньше сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ, теперь же в честь их окончания. Современный сабантуй вобрал в себя традиционные формы древних обрядов и обогатился новыми интернациональными элементами. Нынешний сабантуй многонационален. Особенностью праздника является единство зрителей и выступающих, каждый из присутствующих может в любой момент включиться в игры и состязания. В этом году, постановлением главы Комсомольска, сабантуй впервые включён в перечень городских мероприятий.
В пятый, юбилейный сабантуй, комсомольчане смогут посмотреть выступления лучших творческих коллективов города, принять участие в мастер-классах мастеров национальных ремёсел, конкурсах и соревнованиях, продегустировать национальные блюда. В концертной программе примут участие артисты татарского ансамбля «Казанские парни». Организаторами праздника выступили администрация города, министерство культуры республики Татарстан, комсомольское отделение партии «Единая Россия», дальневосточный конгресс татар, коллектив Дворца культуры «Авиастроителей». Праздник пройдет в Силинском парке.