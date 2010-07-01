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Posted 1 июля 2010, 06:21

Published 1 июля 2010, 06:21

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

На Сахалине работодатель "ответил" за нарушение прав сотрудников

1 июля 2010, 06:21
Сюжет
Происшествие
Он не погасил задолженность перед работниками, а также зарплату и пособие по беремонности и родам

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Прокурором города Южно-Сахалинска Димитрием Богадельщиковым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «ОА Вымпел-Восток» и ООО «ОА Вымпел-Торнадо» по факту совершения двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, связанных в связи с невыплатой заработной платы работнику двух обществ.
Установлено, что руководитель ООО «ОА Вымпел-Торнадо» М., достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате, а так же пособию по беременности и родам свыше двух месяцев перед работником данной организации П., в сумме более 55000 руб., действуя из иной личной заинтересованности, имея реальную финансовую возможность погасить задолженность перед вышеуказанным работником, в нарушение ст. 22 ТК РФ, ст. 136 ТК РФ, задолженность не погасил.
Он же, являясь руководителем ООО «ОА Вымпел-Восток», не выплатил причитающуюся П. заработную плату и пособие по беременности и родам, задолженность по которым составила более двух месяцев, в размере более 18000 руб.
Доказательства, собранные следственным отделом по Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Сахалинской области в ходе расследования уголовного дела прокурором города признаны достаточными, уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе областной прокуратуры.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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