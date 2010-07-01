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Posted 30 июня 2010, 22:26

Published 30 июня 2010, 22:26

Modified 17 сентября 2022, 12:13

Updated 17 сентября 2022, 12:13

Центральную улицу в Комсомольске перекрыли на две недели

30 июня 2010, 22:26
Начались работы по капитальному ремонту магистральной теплотрассы

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По сообщению пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, в связи с началом работ по капитальному ремонту магистральной теплотрассы на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Котовского, с 1 по 15 июля будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Октябрьского до проспекта Первостроителей.
Движение автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по данному участку, на указанное время будет организованно по следующему маршруту: пр. Ленина - пр. Октябрьский - ул. Комсомольская - пр. Первостроителей и далее по маршруту. В обратном направлении - пр. Первостроителей - ул. Комсомольская - пр. Октябрьский - пр. Ленина и далее по маршруту.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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