Центральную улицу в Комсомольске перекрыли на две недели

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По сообщению пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, в связи с началом работ по капитальному ремонту магистральной теплотрассы на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Котовского, с 1 по 15 июля будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Октябрьского до проспекта Первостроителей.

Движение автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по данному участку, на указанное время будет организованно по следующему маршруту: пр. Ленина - пр. Октябрьский - ул. Комсомольская - пр. Первостроителей и далее по маршруту. В обратном направлении - пр. Первостроителей - ул. Комсомольская - пр. Октябрьский - пр. Ленина и далее по маршруту.