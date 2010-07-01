В Хабаровске заканчивается строительство новой мусороперегрузочной станции

ХАБАРОВСК. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Один из крупных строящихся объектов - мусороперегрузочную станцию «Северная» - посетил мэр Хабаровска Александр Соколов. Здесь он провел выездное совещание с руководителями подразделений мэрии, подрядчиками и инвесторами проекта, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.

Это первая в дальневосточной столице станция по мусороперегрузке, всего же в городе их будет три. На них мусор будут прессовать, брикетировать и вывозить на полигон бытовых отходов. Сейчас на пяти гектарах «Северной» заканчивают прокладку инженерных коммуникаций и дорог, обустраивают очистные сооружения, монтируют конструкции зданий. Оборудование американского производителя - компакторы для прессовки мусора, конвейеры, вспомогательные механизмы - поступит летом нынешнего года, в сентябре приступят к его монтажу.

Подобный проект реализуется в России впервые, сейчас эти технологии активно используют в США и Канаде. На станции собираются ежегодно прессовать 600 тысяч кубометров отходов: бумагу, пищевые отходы и полимеры. Брикеты мусора будут специальными крупнотоннажными машинами доставляться на 62-й км автотрассы «Хабаровск - Находка», где практически закончено строительство полигона для утилизации отходов. Полигон начнет работу вместе с пуском станции «Северная» в октябре 2010 года и прослужит не менее 25 лет, приняв 80 млн. тонн отходов. Чтобы не повредить дорогое оборудование, частично на станции мусор будут сортировать, вывозя на полигон отдельно бетонные, железные, деревянные изделия. Производственный процесс организован таким образом, чтобы к окончанию рабочих суток весь мусор со станции был вывезен. Согласно инвестиционной программе развития объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в Хабаровске до 2016 года откроют еще две мусороперерабатывающих станции на окраинах города - «Центральную» и «Южную». С пуском этих объектов впервые в истории Хабаровска отпадет необходимость в городской свалке в районе поселка Березовка, являющейся источником повышенной экологической опасности. По словам мэра Хабаровска Александра Соколова, в реализацию строительства МПС «Северная» и первой очереди полигона, стоимость которых составила миллиард рублей, вложены средства городского бюджета и частного инвестора.