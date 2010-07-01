В Хабаровском крае продолжают действовать 13 лесных пожаров

ХАБАРОВСК. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На территории Хабаровского края продолжают действовать 13 лесных пожаров. Особый противопожарный режим объявлен в Комсомольском, Ульчском, Николаевском и Нанайском районах, а также в ряде поселений Ванинского и Амурского районов, сообщили РИА «Восток-Медиа» в ГУ ЧМС России по Хабаровскому краю.

Там, где введен особый режим, силами ОВД осуществляется патрулирование дорог вблизи лесных массивов с целью раннего обнаружения природных пожаров и недопущения граждан в леса. Вся информация о лесопожарной обстановке поступает в оперативный штаб Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.