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Posted 1 июля 2010, 02:27

Published 1 июля 2010, 02:27

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

В Хабаровском крае продолжают действовать 13 лесных пожаров

1 июля 2010, 02:27
В нескольких районах объявлен особый противопожарный режим

ХАБАРОВСК. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На территории Хабаровского края продолжают действовать 13 лесных пожаров. Особый противопожарный режим объявлен в Комсомольском, Ульчском, Николаевском и Нанайском районах, а также в ряде поселений Ванинского и Амурского районов, сообщили РИА «Восток-Медиа» в ГУ ЧМС России по Хабаровскому краю.
Там, где введен особый режим, силами ОВД осуществляется патрулирование дорог вблизи лесных массивов с целью раннего обнаружения природных пожаров и недопущения граждан в леса. Вся информация о лесопожарной обстановке поступает в оперативный штаб Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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