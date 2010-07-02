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Posted 2 июля 2010, 00:25

Published 2 июля 2010, 00:25

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Делегации городов-побратимов встретили в думе Владивостока

2 июля 2010, 00:25
Иностранные гости прибыли в столицу Приморья на празднования 150-летия

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В думе города Владивостока состоялась встреча с делегациями законодательных собраний городов-побратимов и городов с дружественными связями, приглашенных на празднование 150-летия со дня основания Владивостока.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в информационном отделе думы города, в числе иностранных гостей были представители городов Ниигата, Акита и Хакодатэ из Японии, городов Яньтай, Чаньчунь и Далянь из Китайской Народной Республики и города Манта - Республика Эквадор.
Гостей юбилейных торжеств приветствовали председатель Думы города Владивостока Валерий Розов, заместитель председателя Юрий Попов и председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Талабаева.
Немало теплых искренних слов поздравлений в адрес Владивостока и его жителей на разных языках прозвучало в этот день в городской Думе. Все выступающие отмечали важность сохранения и приумножения традиций дружбы и сотрудничества между нашими городами, которые складываются на протяжении десятилетий.
В ответном слове председатель Думы города Владивостока выразил признательность иностранным гостям за участие в праздновании 150-летия со дня основания нашего города, подчеркнув, что жители столицы Приморья очень ценят доброе отношение со стороны всех городов-побратимов и городов с дружественными связями. «Уверен, что наши плодотворные контакты в самых различных областях будут год от года укрепляться», - сказал на встрече Валерий Розов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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