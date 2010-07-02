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Posted 2 июля 2010, 05:55

Published 2 июля 2010, 05:55

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Минтранс начнет проектирование транспортной инфраструктуры для Большого Уссурийского острова

2 июля 2010, 05:55
Такое поручение дал Президент РФ

ХАБАРОВСК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент РФ поручил Минтрансу начать проектирование транспортной инфраструктуры для Большого Уссурийского острова. Об этом по завершении совещания в Доме официальных приемов правительства края журналистам сообщил глава министерства Игорь Левитин.
«Я вчера был на месте возведения будущего мостового перехода, который является серьезным проектом, открывающим доступ к совместному освоению Большого Уссурийского острова. По моему мнению, именно развитие территорий Дальнего Востока, а не поставки сырья в страны АТР должно быть приоритетным для региона в части формирования транспортной инфраструктуры» - отметил министр.
При этом, по словам И. Левитина, глава государства дал поручение о проектировании не только мостового перехода, но также и автомобильных дорог на Большом Уссурийском острове. Конкретные сроки строительства объектов будут названы после завершения экспертизы, которая определит стоимость проекта. Финансирование предполагается осуществлять совместными силами федерального центра и краевого правительства.
На совещании под руководством Дмитрия Медведева также обсуждался вопрос льготных авиаперевозок. Глава министерства транспорта РФ отметил, что реализация этой идеи дала возможность повысить пассажирский поток с Дальнего Востока. «Таким образом, ничего не меняется, средства на 2011 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрены, и я думаю, что программа льготных авиаперевозок будет развиваться» - выразил уверенность Игорь Левитин, говорится в сообщении пресс-центра краевого правительства, передает РИА «Восток-Медиа».

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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