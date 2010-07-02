На Сахалине подведены итоги ЕГЭ

В этом году тестирование проходили 2582 выпускника одиннадцатых классов. Обязательными предметами были два - русский язык и математика, дополнительные предметы и их количество школьники выбирали самостоятельно.

В целом итоги ЕГЭ в Сахалинской области можно признать удовлетворительными, заявила Наталья Мурашова. Она отметила, что по обязательным предметам результаты лучше тех, что были в 2009 году. Высший - 100-бальный - результат получили 7 человек. Школьники сдавали экзамен по 11 предметам. Из необязательных предметов для сдачи выпускники выбирали в основном обществознание, историю России и биологию. Меньше всего учеников захотело сдавать информатику и географию.

Вторая «волна» ЕГЭ пройдет в областном центре с 8 по 19 июля. Пройти тестирование смогут выпускники прошлых лет, выпускники учреждений начального профессионального образования, техникумов и колледжей. Экзамены станут вступительными при зачислении в высшие и средние учебные заведения. Подать документы можно будет только в пять из них. Свидетельства о результатах экзамена действительны до конца следующего года.

По словам Натальи Мурашовой, процесс подготовки и проведение ЕГЭ потребовали максимального напряжения со стороны участников ЕГЭ. Впереди у Министерства образования области не менее трудоемкая работа. Предстоит провести тщательный анализ результатов экзамена. Полученные данные будут использованы для корректировки учебных программ и методической литературы, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе областного правительства.