"Приморские тепловые сети" поздравляют жителей Владивостока с юбилеем города.

от лица «Приморских тепловых сетей» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» поздравляю вас со 150-летним юбилеем города.

Владивосток был и остается особенным городом в истории России. Основанный как восточный форпост Российской Империи на Тихом Океане, он стал русским сердцем в Азии. С самого основания город активно развивался благодаря предприимчивости его жителей. Военные, моряки, купцы, путешественники и иностранные гости привили Владивостоку особый, неповторимый облик. За 150 лет своего существования город видел многое: визиты высочайших особ, войну, расцвет предпринимательства, интервенцию, масштабное строительство в советские времена и трудные 90-е - оставался неизменным только его свободный и неудержимый дух. Ни годы, ни трудности не смогли сломить жизнелюбия и гордости его жителей.

Сегодня Владивосток не только является столицей Приморского края, промышленным, транспортным, научным и культурным центром, но и одним из красивейших городов Дальневосточного федерального округа. Последние годы город обрел новое дыхание. Владивосток растет, обретает былой блеск и славу жемчужины Дальнего Востока.

Долгие 150 лет трудом многих и многих его жителей рос и расцветал наш любимый город. Сегодня мы празднуем день рождения Владивостока, праздник всех тех, кому дорог «далекий, но нашенский» город. Дорогие горожане, пускай всегда в ваших домах будет тепло и уютно, а мы, энергетики, приложим все усилия, чтобы сделать вашу жизнь комфортной и приятной.

От лица коллектива филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» и себя лично желаю нашему городу и его жителям - счастья и процветания. С днем рожденья, Владивосток!