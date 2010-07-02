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Posted 2 июля 2010, 04:45

Published 2 июля 2010, 04:45

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Строительство моста в Китай в районе Хабаровска станет приоритетным проектом

2 июля 2010, 04:45
Президент дал поручение подготовить проект транспортной инфраструктуры на острове Большой Уссурийский

ХАБАРОВСК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Строительство моста на остров Большой Уссурийский названо новым приоритетным проектом развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности. Соответствующее поручение подготовить проект развития транспортной инфраструктуры островов на Амуре, которые с недавних пор стали зоной совместного с Китаем освоения, дал сегодня Президент России на закрытой для прессы части совещания о развитии Дальнего Востока. Об этом журналистам после окончания встречи сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.

Предполагается, что транспортная система на острове Большой Уссурийский будет включать в себя не только мост в районе поселка Осиновая Речка, но и целую сеть дорог внутри самого острова. Сейчас единственной переправой, которая связывает эту территорию с материком, является наплавной мост, который ежедневно разводят для пропуска судов. Несколько месяцев в году, когда по реке идет шуга или лед еще недостаточно крепок, единственный способ добраться до острова - вертолет.

Между тем, китайцы уже приступили к активному освоению своей части амурских островов. Предполагается, что после того, как свою лепту внесет и Россия, здесь возникнет новый центр международного сотрудничества, включающий в себя таможенный переход, торговые и туристические центры. Специалисты уверены, что осуществление этого проекта приведет к возникновению на Дальнем Востоке новых международных транспортных коридоров. Как, например, Харбин - Хабаровск - Ванино с выходом к Тихому океану.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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