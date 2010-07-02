Строительство моста в Китай в районе Хабаровска станет приоритетным проектом

Предполагается, что транспортная система на острове Большой Уссурийский будет включать в себя не только мост в районе поселка Осиновая Речка, но и целую сеть дорог внутри самого острова. Сейчас единственной переправой, которая связывает эту территорию с материком, является наплавной мост, который ежедневно разводят для пропуска судов. Несколько месяцев в году, когда по реке идет шуга или лед еще недостаточно крепок, единственный способ добраться до острова - вертолет.