Строительство моста в Китай в районе Хабаровска станет приоритетным проектом

Posted 2 июля 2010, 04:45
Published 2 июля 2010, 04:45
Modified 17 сентября 2022, 12:12
Updated 17 сентября 2022, 12:12
ХАБАРОВСК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Строительство моста на остров Большой Уссурийский названо новым приоритетным проектом развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности. Соответствующее поручение подготовить проект развития транспортной инфраструктуры островов на Амуре, которые с недавних пор стали зоной совместного с Китаем освоения, дал сегодня Президент России на закрытой для прессы части совещания о развитии Дальнего Востока. Об этом журналистам после окончания встречи сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Предполагается, что транспортная система на острове Большой Уссурийский будет включать в себя не только мост в районе поселка Осиновая Речка, но и целую сеть дорог внутри самого острова. Сейчас единственной переправой, которая связывает эту территорию с материком, является наплавной мост, который ежедневно разводят для пропуска судов. Несколько месяцев в году, когда по реке идет шуга или лед еще недостаточно крепок, единственный способ добраться до острова - вертолет.
Между тем, китайцы уже приступили к активному освоению своей части амурских островов. Предполагается, что после того, как свою лепту внесет и Россия, здесь возникнет новый центр международного сотрудничества, включающий в себя таможенный переход, торговые и туристические центры. Специалисты уверены, что осуществление этого проекта приведет к возникновению на Дальнем Востоке новых международных транспортных коридоров. Как, например, Харбин - Хабаровск - Ванино с выходом к Тихому океану.