Во Владивостоке будут распространять "10-летние итоги Путина"

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - МВД не нашло признаков экстремизма в докладе оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги. 10 лет», сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» сам Немцов.

По его словам, ему сообщили, что сотрудники подразделения «Э», изучив доклад, не нашли в нем «ничего экстремистского». Немцов отметил, что не удивлен такому решению, так как все цифры доклада «взяты из открытых источников».

Арест партии брошюр с докладом в Санкт-Петербурге две недели назад, «с одной стороны о слабости власти, с другой стороны о глупости - арестовав доклад, они привлекли к нему общественный интерес», - сказал он. Немцов.

Кроме того, еще 200 тысяч экземпляров брошюры еще находятся в типографии, они будут распространяться в Калининграде и Владивостоке, заключил он.