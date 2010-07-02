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Posted 1 июля 2010, 22:49

Published 1 июля 2010, 22:49

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Во Владивостоке будут распространять "10-летние итоги Путина"

1 июля 2010, 22:49
В МВД брошюру признали соответствующей действительности

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - МВД не нашло признаков экстремизма в докладе оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги. 10 лет», сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» сам Немцов.
По его словам, ему сообщили, что сотрудники подразделения «Э», изучив доклад, не нашли в нем «ничего экстремистского». Немцов отметил, что не удивлен такому решению, так как все цифры доклада «взяты из открытых источников».
Арест партии брошюр с докладом в Санкт-Петербурге две недели назад, «с одной стороны о слабости власти, с другой стороны о глупости - арестовав доклад, они привлекли к нему общественный интерес», - сказал он. Немцов.
Кроме того, еще 200 тысяч экземпляров брошюры еще находятся в типографии, они будут распространяться в Калининграде и Владивостоке, заключил он.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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