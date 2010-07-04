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Posted 4 июля 2010, 02:37

Published 4 июля 2010, 02:37

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

В Приморье таможенники дважды задерживали на границе корни женьшеня

4 июля 2010, 02:37
Их в Поднебесную пытались вывезти китайцы

ВЛАДИВОСТОК. 4 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На двух постах Уссурийской таможни - Турий Рог и Полтавка в последнюю неделю были зафиксированы 2 факта перемещения через таможенную границу дериватов.
На таможенном посту Турий Рог во время таможенного оформления рейсового автобуса, выезжающего в Поднебесную, в технологической полости транспортного средства были найдены два полиэтиленовых пакета. Когда таможенники вскрыли находку, оказалось, что внутри находятся свертки с завернутыми в ткань корнями женьшеня. Всего - 160 «корней жизни», общим весом 2,5 килограмма. Каждое краснокнижное растение весит от 6 до 50 граммов.
Водитель-китаец не смог пояснить, как в автотранспортное средство попали корни.
Во втором случае с дериватами также был задержан житель Китая. Выезжая из России, он проходил таможенный контроль, в рамках которого ручную кладь пропустил через рентген-установку. Таможенники обратили внимание на содержимое пакета и попросили показать, что именно там находится. Внутри лежали пакеты с пиявкой сушеной, весом 553 грамма, 15 корнями женьшеня (194 грамма), пантами оленя - 7 штук (1 кг 350 гр).
По словам иностранца, дериваты он приобрел на территории России. Пиявки и корни собирался отвезти в Китай, чтобы продать в аптеку для изготовления лекарства, а из рогов планировал смастерить поделки.
Женьшень занесен в Красную книгу России, вывоз из страны «видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС», допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Кроме того, дериваты должны быть задекларированы.
Дериваты изъяты и направлены на экспертизу для установления точной стоимости и принадлежности к конкретной группе флоры, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВТУ.

#Денис Объедкин#Новости
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