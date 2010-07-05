Для развития экономики Чукотки необходимо почти две тыс. гастарбайтеров

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в правительстве Чукотского автономного округа, подавляющее большинство из них - почти 1600 человек - составляют представители стран, въезд с территории которых в Российскую Федерацию не требует получения визы. Остальные 330 иностранных граждан смогут приехать на работу в Чукотский автономный округ, предварительно оформив визу. При определении потребности региона в иностранной рабочей силе Межведомственная комиссия приняла решение отказать в привлечении зарубежных граждан по ряду профессий, не требующих высокой квалификации (охранник, грузчик и т.д.).