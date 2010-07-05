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Posted 5 июля 2010, 05:39

Published 5 июля 2010, 05:39

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Для развития экономики Чукотки необходимо почти две тыс. гастарбайтеров

5 июля 2010, 05:39
Предложения по объему квоты на иностранных работников будут направлены на утверждение в Министерство здравоохранения и социального развития

АНАДЫРЬ. 5 июня. ВОСТОК-МЕДИА - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, заседание которой состоялось в Анадыре под председательством заместителя губернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства Чукотского АО Леонида Горенштейна, на территорию региона в 2011 году планируется привлечение 1928 работников из числа граждан других государств.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в правительстве Чукотского автономного округа, подавляющее большинство из них - почти 1600 человек - составляют представители стран, въезд с территории которых в Российскую Федерацию не требует получения визы. Остальные 330 иностранных граждан смогут приехать на работу в Чукотский автономный округ, предварительно оформив визу. При определении потребности региона в иностранной рабочей силе Межведомственная комиссия приняла решение отказать в привлечении зарубежных граждан по ряду профессий, не требующих высокой квалификации (охранник, грузчик и т.д.).

По общему мнению участников заседания, замещение данных должностей возможно за счет трудоустройства незанятых жителей Чукотского автономного округа. С учетом принятых решений на Чукотку в 2011 году планируется привлечение иностранных работников по более чем 360 специальностям. Как правило, граждане зарубежья являются квалифицированными специалистами и востребованы в таких отраслях региональной экономики, как горнодобывающая промышленность, морской грузовой транспорт, здравоохранение, строительство, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство.

Предложения по объему квоты на иностранных работников будут направлены на утверждение в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. На 2010 год размер утвержденной Минздравосоцразвития России квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Чукотский автономный округ составляет 2196 человек.

В январе-мае на Чукотке иностранным гражданам было выдано 476 разрешений на работу. Наибольшее число работников обычно приезжают в округ в летний период, когда начинаются навигация и промывочный сезон у золотодобывающих предприятий, традиционно привлекающих рабочую силу из стран ближнего зарубежья.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Якутия
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