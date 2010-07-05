В приморском Фокино торжественно отметят Всероссийский День семьи, любви и верности

ВЛАДИВОСТОК. 5 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 8 июля в России отмечают «Всероссийский День семьи, любви и верности» (в честь святых князей Муромских Петра и Февроньи, почитаемых Русской Православной Церковью покровителями любви, семьи и брака). В это день в приморском Фокино пройдут торжественные мероприятия, посвященные «Дню семьи, любви и верности».

Программа мероприятий праздника:

09.30 - богослужение (храм Святого апостола Андрея Первозванного РПЦ);

11.00 - обряд имянаречение новорожденного (в отделе ЗАГС);

15.00 - чествование семейных пар «С любовью и верностью» (в отделе ЗАГС);

19.00 - крестный ход (от храма Святого апостола Андрея Первозванного РПЦ);

20.00 - театрализованное представление «Житие святых благоверных князей Петра и Февроньи» и старорусский обряд сватовства (городская площадь);

21.00 - 23.00 - концерт «Вместе по жизни» (городская площадь, в случае дождя - в ЦИК "Спутник").

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации ЗАТО Фокино, основной целью праздника является пропаганда исконно русских традиций - празднование Дня памяти святых Петра и Февронии, которые почитаются Русской Православной Церковью покровителями любви, семьи, брака и являются духовно-нравственным примером супружеского благочестия. Праздник способствует укреплению института семьи, утверждению здоровых семейных ценностей - любви, верности, ответственности друг за друга и за воспитание детей.