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Posted 5 июля 2010, 02:11

Published 5 июля 2010, 02:11

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

В приморском Фокино торжественно отметят Всероссийский День семьи, любви и верности

5 июля 2010, 02:11
Основной целью праздника является пропаганда исконно русских традиций

ВЛАДИВОСТОК. 5 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 8 июля в России отмечают «Всероссийский День семьи, любви и верности» (в честь святых князей Муромских Петра и Февроньи, почитаемых Русской Православной Церковью покровителями любви, семьи и брака). В это день в приморском Фокино пройдут торжественные мероприятия, посвященные «Дню семьи, любви и верности».
Программа мероприятий праздника:
09.30 - богослужение (храм Святого апостола Андрея Первозванного РПЦ);
11.00 - обряд имянаречение новорожденного (в отделе ЗАГС);
15.00 - чествование семейных пар «С любовью и верностью» (в отделе ЗАГС);
19.00 - крестный ход (от храма Святого апостола Андрея Первозванного РПЦ);
20.00 - театрализованное представление «Житие святых благоверных князей Петра и Февроньи» и старорусский обряд сватовства (городская площадь);
21.00 - 23.00 - концерт «Вместе по жизни» (городская площадь, в случае дождя - в ЦИК "Спутник").
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в администрации ЗАТО Фокино, основной целью праздника является пропаганда исконно русских традиций - празднование Дня памяти святых Петра и Февронии, которые почитаются Русской Православной Церковью покровителями любви, семьи, брака и являются духовно-нравственным примером супружеского благочестия. Праздник способствует укреплению института семьи, утверждению здоровых семейных ценностей - любви, верности, ответственности друг за друга и за воспитание детей.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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