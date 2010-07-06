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Posted 5 июля 2010, 20:34

Published 5 июля 2010, 20:34

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

На строительство жилья для молодых семей Приморья выделены дополнительные средства

5 июля 2010, 20:34
Программа "Квартира - молодой семье" реализуется в Приморском крае с 2003 года

ВЛАДИВОСТОК. 6 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На реализацию краевой целевой программы «Квартира - молодой семье» из бюджета Приморского края будет дополнительно направлено 121,5 миллиона рублей.

Эти средства позволят завершить строительство двух 90-квартирных домов в Уссурийске.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте градостроительства Приморского края, завершить строительство планируется в IV квартале 2010 года. Все работы ведутся по графику.

Напомним, программа «Квартира - молодой семье» реализуется в Приморском крае с 2003 года. С её помощью решить квартирный вопрос смогли более 1300 молодых семей со всего края. В каждой второй семье-участнице программы уже родились дети.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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