На строительство жилья для молодых семей Приморья выделены дополнительные средства

Posted 5 июля 2010, 20:34
Published 5 июля 2010, 20:34
Modified 17 сентября 2022, 12:11
Updated 17 сентября 2022, 12:11
ВЛАДИВОСТОК. 6 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На реализацию краевой целевой программы «Квартира - молодой семье» из бюджета Приморского края будет дополнительно направлено 121,5 миллиона рублей.
Эти средства позволят завершить строительство двух 90-квартирных домов в Уссурийске.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте градостроительства Приморского края, завершить строительство планируется в IV квартале 2010 года. Все работы ведутся по графику.
Напомним, программа «Квартира - молодой семье» реализуется в Приморском крае с 2003 года. С её помощью решить квартирный вопрос смогли более 1300 молодых семей со всего края. В каждой второй семье-участнице программы уже родились дети.