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Posted 6 июля 2010, 02:09

Published 6 июля 2010, 02:09

Modified 17 сентября 2022, 12:11

Updated 17 сентября 2022, 12:11

"Шолом-2010" собрал обладателей сильнейших кулаков со всего Дальнего Востока

6 июля 2010, 02:09
Сюжет
Спорт
На турнир в Биробиджане собрали 60 боксеров

БИРОБИДЖАН. 6 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Межрегиональный фестиваль спорта «Шолом-2010» в городе Биробиджане начался с выступления боксеров.
«Впервые эти состязания прошли в рамках одноименного межрегионального фестиваля детского спорта.

В нынешнем году Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти Почетного жителя ЕАО Льва Тойтмана, проводился уже в девятый раз. В 3-дневных стартах, проведенных в городском Дворце культуры, померились силами 60 молодых боксеров (1992 года рождения и моложе), представляющие Еврейскую автономную область, Амурскую область, Хабаровский край и Приморский край», - сообщили в оргкомитете.
Их участниками стали 30 спортсменов, в зависимости от возраста поделенных на подгруппы «юноши», «юниоры» и «молодежь».
Торжественную церемонию награждения победителей провел председатель Законодательного собрания ЕАО Анатолий Тихомиров. Слово «Биробиджан» прозвучало 12 раз - представители Еврейской автономии завоевали 5 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Отдельно награждались спортсмены по специальным номинациям. В номинации «Лучший боксер турнира» победил Владислав Давидович, приз «За волю к победе» получил представитель Приморского края Олег Посляков, соавторами «Самого красивого боя» стали Сергей Зимов и Олег Слесаренко. Ряд специальных призов организаторы соревнований вручили также представителям судейского корпуса, председателю областного спорткомитета Александру Вялкову и местным предпринимателям, оказавшим поддержку турниру.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#ЕАО
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